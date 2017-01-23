У США відкинули твердження Росії про «скоординований удар» по ісламістах у Сирії

У США відкинули повідомлення з Росії, ніби американські військові надали російським координати для російського повітряного удару по бойовиках екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії й ніби цей удар був спільним американсько-російським.

Як заявили в Пентагоні, Міністерство оборони США не координує повітряних ударів у Сирії з російськими військовими.

Речник Пентагону Ерік Пейгон повідомив Радіо Свобода електронним листом, що Міноборони США підтримує з російськими військовими в Сирії контакти виключно для гарантування безпеки екіпажів своїх літаків і для відвернення конфліктів між операціями коаліції під проводом США і Росії в Сирії.

Інший речник Пентагону Ейдріян Ранкін-Ґалловей заявив Радіо Свобода, що США не надавали російським військовим у Сирії ніяких координат цілей для ударів, і також не було ніяких спільних повітряних ударів коаліції з Росією.

Раніше в понеділок Міністерство оборони Росії стверджувало, що в неділю командування російської авіагрупи на авіабазі Хмеймім у Сирії отримало від американської сторони «прямою лінією» координати цілей «Ісламської держави» біля міста Аль-Баб у провінції Алеппо, після чого два російські літаки і два літаки коаліції здійснили по цих об’єктах ісламістів повітряні удари, і внаслідок цієї спільної операції були знищені склади, техніка й особовий склад бойовиків.