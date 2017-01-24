Суспільство не засвоїло уроки Майдану? (Огляд преси)

Газета «День» досліджувала – як через три роки розслідуються вбивства перших жертв Євромайдану, і чи засвоїло суспільство уроки тих подій. Видання пише, що українське суспільство має потенціал протесту, але у нього дуже невеликий потенціал конструювання майбутнього. Повстання і майдани не вирішують своїх основних питань – якісної еліти, зміни поколінь, побудови якісної інформаційної політики. Відтак, як переконує головний редактор «Дня» Лариса Івшина, треба переосмислити інструменти боротьби, інакше українці будуть рухатися від революції до революції, але від цього ставатиме все гірше і гірше. Докладніше йдеться в статті «Чому наші революції «ходять задом наперед»?».

Київ замість цілісної стратегії у конфлікті на Донбасі майже три роки віддає перевагу фрагментарним, сумнівним і розрізненим ініціативам, стверджує газета «День». Одна з них – наполегливе прохання про постачання летального озброєння з метою стримування російської агресії. Ключовим адресатом були США, а постійний рефрен на цю тему став невдалою заміною пошуку конструктивного змісту українсько-американських відносин. Однак, невиправдані очікування на адресу Вашингтона здатні перетворити стратегічне партнерство із США на порожній звук. На цьому газета наголошує в статті «Чи зіграє ставка на американську летальну зброю?».

Останні два роки ефективність роботи парламенту невпинно падає. Але жодних механізмів впливу на ситуацію поки що немає, переконує газета «Україна молода». Газетярі вирішили проаналізувати, чим займалися депутати і чим би вони мали займатися останні п’ять місяців. Видання пише, що своєрідним «часом Х» для народних обранців може стати квітень, коли уряд Володимира Гройсмана звітуватиме за рік роботи і знову може постати питання про ефективність парламентської коаліції. А доти депутати можуть спати спокійно, заспокоює парламентаріїв «Україна молода» у матеріалі «Депутати – собі не вороги».

Цього року українських пенсіонерів чекає багато нововведень – частині з них виплати підвищать, а для всіх планують ввести накопичувальну систему. Що і коли зміниться, розібралася газета «Сегодня». Заголовок статті – «Пенсія на рік: внески і осучаснення виплат».