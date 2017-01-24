Перші зовнішньополітичні кроки адміністрації Дональда Трампа

Комітет із закордонних справ Сенату США підтримав кандидатуру колишнього керівника енергетичного велетня, корпорації Exxon Mobil, Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США. Тепер Тіллерсону необхідно отримати підтримку всієї палати, тобто мінімум 51 голос зі 100. Республіканці мають в сенаті більшість в 52 голоси. Сам новий президент США Дональд Трамп зробив перші зовнішньополітичні кроки на посаді, вивівши США з угоди про вільну торгівлю в Тихоокеанському регіоні. Також стало відомо, що першим зарубіжним лідером, який відвідає Трампа в Білому домі, стане британський прем’єр Тереза Мей.

В ході сенатських слухань переломним моментом, здається, була заява сенатора-республіканця зі штату Флорида Марко Рубіо, який сказав, що не дивлячись на певну стурбованість щодо кандидатури Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США через його тісні відносини з Росією та президентом Володимиром Путіним, Рубіо все ж підтримав кандидатуру Тіллерсона під час слухань в Сенаті.

У заяві на своїй сторінці у Facebook Рубіо зазначив, що його турбує, що Тіллерсон як колишній керівник енергетичної компанії ExxonMobil раніше не погодився з його думкою, що Путін вчинив військові злочини через російські бомбардування цивільних в Сирії.

Але підтримка з боку Рубіо, а також двох інших ключових сенаторів – Джона Маккейна (республіканця з Арізони) та Ліндсі Ґрема (республіканця з Південної Каролінин) днем раніше, означало, що у Рекса Тіллерсона шанси на затвердження керівником американської дипломатії значно зросли.

В інтерв’ю телекомпанії АВС Джон Маккейн, говорячи про стурбованість зв’язками Тіллерсона з Росією, сказав, що все ж вирішив підтримати його кандидатуру на посаду керівника Держдепартаменту.

Я вірю, що пан Тіллерсон розуміє важливість твердого і сильного підходу до відносин з Росією

«Я буду голосувати за його затвердження. Я мав багато розмов з ним. Але знову ж таки, моя стурбованість стосується наших відносин з Росією і його минулих зв’язків з Росією. Хоча я дуже обережно підходжу до цього, але я вірю, що пан Тіллерсон розуміє важливість твердого і сильного підходу до відносин з Росією. Він говорив зі мною довго щодо своїх поглядів на Росію, про події там, про свої обов’язки на чолі однієї з найбільших корпорацій світу. Але, послухайте, це не була легка розмова», – розповів Маккейн.

Трамп не зможе одноосібно діяти щодо санкцій проти Росії?

Щодо інших моментів, які стосуються зовнішньої політики нового президента США Дональда Трампа, один з ключових сенаторів-демократів заявив про плани подати спільний з деякими сенаторами-республіканцями двопартійний законопроект, яким будь-яке зняття вже запроваджених санкцій США потребуватиме затвердження в Конгресі.

Лідер демократичної сенатської меншості Чарльз Шумер з Нью Йорка вказав на російське втручання у військовий конфлікт в Україні та ймовірне втручання під час виборчої кампанії у США і додав, що це становить «небезпеку небачених досі масштабів в американській історії».

Щодо Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA), яку під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав «найгіршою угодою в історії», то новий президент сказав, що вже незабаром проведе переговори щодо перегляду цієї угоди з лідерами Мексики та Канади.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто має відвідати Вашингтон 31 січня, а дати візиту прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо наразі немає.

В понеділок президент Трамп підписав також розпорядження про вихід США з Транстихоокеанського партнерства (TPP) – угоди про вільну торгівлю з країнами Азії по інший бік Тихого океану.

«Всі знають, що це означає, так? Ми про це довго вже говорили. Дякую. Добре. Велику справу зроблено для американського робітника – ось що ми зараз зробили», – сказав Трамп в Овальному кабінеті Білого дому, підписуючи розпорядження.

Першим зарубіжним лідером, який відвідає Білий дім Трампа, стане британський прем’єр Тереза Мей – її візит заплановано на п’ятницю, 27 січня.

«Багато є тем нам обговорити, бо, звичайно, особливі відносини між Сполученим Королівством та США є сильними вже багато років. Ми матимемо нагоду обговорити наші майбутні торговельні відносини, а також світові виклики, перед якими ми всі постали – як то захист від тероризму, конфлікт в Сирії».

НАТО на порядку денному

Також Тереза Мей буде намагатися, за її словами, говорити з президентом Трампом про важливість НАТО, оскільки той неодноразово ставив під сумнів Альянс, називаючи його «застарілим».

На думку ж міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, наразі адміністрація Трампа намагатиметься подолати розмежування в американському суспільстві, щоб новий президент був лідером усіх американців, а вже потім з’являться якість конкретні «декларації щодо НАТО чи Європи».

«Трансатлантичні відносини є чимось більшим, аніж відносини двох країн чи відносини між Сполученими Штатами та Європою. Радше, це є підвалиною Заходу, і ось чому ми маємо всі підстави висловити нашу вдячність за трансатлантичне партнерство американській стороні якнайчастіше і якомога раніше. Ми маємо рекламувати це, щоб й інша сторона по іншому боці Атлантики цінувала це так само, як ми», – заявив керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини.

НАТО не є (бізнесовою) угодою. Ви не можете купити довіру

А міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн сказала в інтерв’ю одному німецькому часопису 23 січня: «НАТО не є (бізнесовою) угодою. Ви не можете купити довіру».

Речник російського президента Дмитро Песков повідомив журналістів, що Кремль та Білий дім готують телефонну розмову Трампа і Путіна. «Ми очікуємо узгодження дати можливої телефонної розмови незабаром», – сказав Песков, додавши, що наразі немає інформації про можливу зустріч віч-на-віч двох президентів.

Раніше повідомлялося, що Київ та Вашингтон узгоджують можливий візит президента Петра Порошенка до США на другу половину лютого.