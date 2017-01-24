Довести державну зраду Януковича простіше за все – народний депутат

Генеральна прокуратура України обіцяє до кінця зими передати в суд кримінальне провадження про державну зраду Віктора Януковича. Обвинувальний вирок по справі має допомогти повернути Україні кошти і майно, які за версією слідства вкрав екс-президент. Проте народні депутати вказують, що для прискорення цього процесу варто було б прийняти закон про спецконфіскацію. За підрахунками служби Держфінмоніторингу, екс-президент вкрав близько 200 мільярдів гривень, але деякі західні ЗМІ називають навіть більші цифри. Захист Януковича вважає, що Генеральна прокуратура занадто поспішає, а головний документ обвинувачення можуть використати на міжнародному рівні проти України.

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Генеральна прокуратура планує завершити до кінця зими досудове слідство по одному з кримінальних проваджень, де фігурує екс-президент Віктор Янукович. Його також викликали на допит на 27 і 30 січня. Януковичу інкримінують злочини, передбачені частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України), частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 (планування, підготовка, розв’язання й ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нещодавно оприлюдненим доказом обвинувачення є лист Януковича, в якому він просить Володимира Путіна використати російські війська, щоб захистити Крим, схід і південь України від терору і насильства. Фотокопію листа з ООН, який передали разом із листом Януковича, нещодавно оприлюднив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко. Цей лист, за версією обвинувачення, демонстрував в ООН представник Росії Віталій Чуркін.

Раніше заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що суд винесе вирок Януковичу до квітня поточного року.

Ми можемо його допитати тільки після затримання та доставлення до суду. Ніяких допитів по відеозв’язку не буде

«Спеціальне досудове розслідування буде завершено в найкоротший термін. Зараз органом досудового розслідування накладений арешт на все майно і грошові кошти. Якщо буде обвинувальний вирок, то ми зможемо реалізувати даний арешт. Ми отримали право на спеціальне розслідування в п’ятницю, це дає нам можливість завершити розслідування без участі підозрюваного. Зараз Янукович є підозрюваним, після направлення обвинувального акту він буде обвинувачений. Ми можемо його допитати тільки після затримання та доставлення до суду. Ніяких допитів по відеозв’язку не буде», – наголосив прокурор відділу Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, який безпосередньо займається цією справою. Він також наголосив, що говорити про терміни судового розгляду зарано, але справа точно буде розглядатися дуже довго.

Обвинувальний вирок у справі може дозволити повернення до українського бюджету грошей, майна і активів, які привласнив екс-президент України Віктор Янукович. Точну суму не називають. На думку експерта Атлантичної ради Алана Райлі, йдеться про десятки мільярдів доларів.

Попередній режим має повернути Україні близько 30 мільярдів доларів

«Якщо говорити про гроші, які вкрав попередній український режим Віктора Януковича, то слід згадати махінації з ПДВ та з державними закупівлями. Щоб ви зрозуміли масштаб цифр: бюджет державних закупівель на рік складав 12 мільярдів доларів. І навіть за найбільш консервативними підрахунками попередній режим має повернути Україні близько 30 мільярдів доларів», – заявив правник в інтерв’ю.

На українське майно, яке контролював Янукович, вже накладено арешт, але деякі народні депутати наголошують: велика частина зареєстрована на фіктивних власників чи офшори, а тому треба приймати окремий закон про спецконфіскацію.

Активи Януковича часто записані на фіктивних осіб

«Простіше за все буде довести державну зраду Януковича тим, що він перейшов на бік ворога. Є його звернення до президента Росії Володимира Путіна, яке представник Росії цитував в ООН. Але активи Януковича часто записані на фіктивних осіб. Щоб довести зв’язок між ними і екс-президентом, мало одного Юрія Луценка – має працювати прокуратура, а судді мають бути патріотами, які виносять рішення базуючись на законі і здоровому глузді», – заявив народний депутат Антон Геращенко, автор останнього проекту закону про спецконфіскацію. Депутати не підтримали цей законопроект 8 грудня 2016 року.

«Є питання про 1 мільярд 400 мільйонів доларів на рахунках «Укрексімбанку» і «Ощадбанку». Ці гроші були заведені через офшорні кампанії і неможливо прив’язати їх до справи про держзраду Януковича. Сьогодні на них нараховуються 9% річних», – заявив Геращенко.

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк не вважає, що вищезгаданий лист Януковича допоможе довести державну зраду. Навпаки, він може бути використаний проти української держави, говорить юрист.

Генпрокурор підштовхує міжнародне співтовариство до перегляду вже існуючої резолюції

«Під час голосування в Раді безпеки ООН резолюції щодо ситуації в Криму і в Україні в цілому, Радбез ООН і всі країни ООН прийняли до уваги позицію постійного представника України про те, що лист від 1 березня 2014 року, не має юридичної сили. Голосування відбувалося 27 березня 2014 року. А сьогодні Генеральна прокуратура визначає цей лист як перший доказ провини Віктора Януковича. Таким чином Генпрокурор підштовхує міжнародне співтовариство до перегляду вже існуючої резолюції. Ця колізія може бути використана проти нашої держави», – заявив Сердюк.

На думку координатора громадської ініціативи «Євромайдан SOS» Олександри Матвійчук, спроба швидко довести в суді провину Віктора Януковича в державній зраді – це те, що залишилося від спроби Генерального прокурора Юрія Луценка створити одну «велику справу Януковича».

Всі провадження мають різні процесуальні терміни розслідування: десь розслідування вже почалося, десь має результат, а десь кінця-краю не видно

«Мали бути об’єднані всі підозри, у тому числі про злочини на Євромайдані, які були вчинені в рамках масштабного наступу, що ініціював Віктор Янукович. Адвокати родин Небесної сотні розкритикували цю ідею, тому що всі провадження мають різні процесуальні терміни розслідування: десь розслідування вже почалося, десь має результат, а десь кінця-краю не видно», – заявила Матвійчук. На кожну річницю трагічних подій на Майдані Генпрокуратура якось звітує, і не побачити збіг цих дат важко, вважає активіст.

Нещодавно до кримінально-процесуального кодексу були внесені зміни, які продовжили можливість заочного судового розгляду на два роки, до квітня 2019 року. Однак на думку Олександри Матвійчук і одного з адвокатів родин «Небесної сотні» Віталія Титича, якщо стосовно Віктора Януковича процедура засудження підготовлена, то при заочному засудженні інших можливих фігурантів його режиму, над процедурою доведеться ще працювати.