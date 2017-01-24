Сенатор, якого українська діаспора нагородила за підтримку України, голосує за Тіллерсона

Сенатор-республіканець Роб Портман, співзасновник та співголова групи підтримки України у Сенаті США («Український кокус»), офіційно повідомив, що має намір підтримати кандидатуру Рекса Тіллерсона в ході голосування у комітеті Сенату із закордонних справ.

Номінант Дональда Трампа на посаду державного секретаря США Тіллерсон, який донедавна очолював енергетичну компанію ExxonMobil, вважається наближеним до президента Росії Володимира Путіна, проте в ході сенатських слухань дав зрозуміти, що виступає за збереження санкцій проти Росії, надання Україні летальних озброєнь тощо.

«Зустрівшись із паном Тіллерсоном та уважно вислухавши його відповіді на слуханнях у комітеті, включно із відповідями на мої специфічні питання щодо НАТО, Україні та Ізраїлю, я вважаю, що він відповідає посаді, на яку його пропонують. Я вважаю, що його стосунки з цілою низкою світових лідерів будуть перевагою для президента Трампа та допоможуть йому прокласти шлях через складні стратегічні виклики та можливості на міжнародній арені», – йдеться у заяві Портмана.

У жовтні 2016 року Роб Портман отримав від Українського конгресового комітету Америки, найбільшої української організації США, нагороду Shevchenko Freedom Award, яка вручається особам, які виявили глибоке розуміння та надали значну підтримку українсько-американській спільноті та народу України.

Протягом останніх двох років Портман двічі відвідував Україну, зустрічався із президентом України Порошенком та іншими лідерами держави.

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