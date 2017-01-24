Фоторепортаж: В'їзди до Києва частково заблоковані активістами
Близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів частково блокують в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській й Одеській трасах. Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.
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Автомобілі припарковані в крайній правій смузі в напрямку столиці, тому у зв’язку з цим рух транспорту трохи ускладнений
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На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини і розклали вогнище
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Водночас, як заявили в поліції, грубих порушень правопорядку не зафіксовано
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Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном
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Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що врегулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України
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Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це «справедливу плату». Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж складатиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але щороку зростатиме