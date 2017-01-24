Фоторепортаж: В'їзди до Києва частково заблоковані активістами

Близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів частково блокують в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській й Одеській трасах. Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.