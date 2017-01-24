СБУ: списки Савченко некоректні і не відповідають дійсності

Об’єднаний центр допомоги звільнення полонених при Службі безпеки України заявляє, що чергові списки заручників, оприлюднені народним депутатом України Надією Савченко, є некоректними і не відповідають дійсності. За повідомленням СБУ, це засвідчив попередньо проведеним аналіз списків.

«Звіряння оприлюднених списків з офіційними даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця перебування безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції жодного разу не здійснювалось», – йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що у заручниках незаконних збройних формувань перебуває 110 людей, зниклими безвісти в районі бойових дій на сході України числяться 490 людей. При цьому стосовно 57 людей є підтверджені дані щодо їх місць утримання, відомості про місце перебування інших наразі перевіряються й уточнюються.

Пізно ввечері 22 січня Надія Савченко вкотре оприлюднила чергову версію своїх списків заручників із усіх сторін подій на сході України. У ній, як і в усіх попередніх версіях, знову знайшли багато неточностей і помилок.

Надію Савченко вже різко критикували за її попередні публікації цих списків, у першу чергу за порушення цими публікаціями низки законів України. Зокрема, радник голови СБУ Юрій Тандіт не раз наголошував, що українські закони обмежують оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко. Крім того, закон про боротьбу з тероризмом передбачає публікацію списків заручників тільки з дозволу певних посадових осіб. Савченко ж, наголошував Тандіт, не узгоджувала з СБУ свої публікації, всупереч попередженням і закликам не робити цього.

Сама Савченко стверджує, що не порушувала законів, коли оприлюднила, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів, серед яких також є і громадяни Росії.