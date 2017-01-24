Зрада чи Перемога. Чого було більше в 2016 році

Візьмемо «Київський торт». Він у 2016 році подорожчав на 78%. І зараз коштує в середньому 224 гривні. А тепер візьмемо 250 грамів картоплі, 150 курятини, склянку молока та 1 банан. Цієї порції, як вважають в уряді, має вистачити українцю на цілий день. Це близько 40 гривень або невеликий шматочок торта. Тож, чи будуть українці їсти торти у 2017-му? І як в іншому пройшов минулий рік для українців?

Економіка

Зовнішній борг держави виріс на 3 мільярди доларів і тепер становить 46 мільярдів. Але вперше за 2 роки економіка України почала зростати ‒ на 1,5%.

Україна досі залишається сировинною економікою. 70% українського експорту ‒ сільгосппродукція та металургія. Продовжує залежати від імпорту енергоресурсів. За 6 років імпорт перевищив 100 мільярдів доларів. Але, Україна цілий рік прожила без жодного кубометру російського газу, натомість закуповувала його по реверсу з Європи.

Саме ж споживання газу впало на 4%. А комуналку протягом року піднімали тричі.

Запрацювало електронне декларування

Депутати задекларували 12 мільярдів гривень. На ці гроші можна придбати 10 приватних островів, 100-метрову яхту російського олігарха Абрамовича, 5 великих приватних літаків, і 20 найкрутіших Ламборджині.

Інфраструктура

Понад 95% доріг України потребують ремонту. Так говорять в Міністерстві інфраструктури. За інформацією відомства, у 2016 році за рахунок різних джерел фінансування 950 кілометрів автомобільних доріг по всій Україні покрили асфальтобетонним покриттям.

Загалом же мережа автомобільних шляхів загального користування включає 169,5 тисяч кілометрів доріг.

Соціалка

Вперше за 15 років уряд оновив споживчий кошик. В ньому українці сидять на дієті та не їздять в інші міста. Так само, як і не користуються мобільним зв`язком. В уряді також вважають, що на місяць потрібен 1 рулон туалетного паперу, а більше – зась!

Гардероб.

На все це ­– по ідеї – має вистачити мінімальної зарплати, яка в 2017 році становитиме ‒ 3200 гривень.

Культура

У листопаді 2016-го запровадили квоти на радіо: тепер на 4 пісні щонайменше одна має бути україномовною. Нацрада вже хоче оштрафувати радіостанцію Kiss FM за недотримання закону.

З осені українські фільми почали регулярно виходити в прокат. За рік – 35 українських стрічок ‒ це рекорд за часи незалежності. Крім того, у цьогорічному бюджеті на кіновиробництво закладено 500 мільйонів гривень. Це теж рекорд.

Водночас, в Україні заборонили 84 російські фільми.

Відбулася декомунізація

Люди обрали нові назви для 51493 вулиць та 987 міст і сіл, демонтували 1320 «ленінів» та ще 1069 пам’ятників тоталітарних ідолів.

Спорт

На Паралімпіаді в Ріо Україна зайняла рекордну, третю, позицію в медальному заліку. Українці виграли 117 медалей, із яких 41 золота, 37 срібних і 39 бронзових. Українські спортсмени встановили 109 рекордів, із них 22 рекорди світу, 32 параолімпійські рекорди і 54 рекорди Європи.

Що ж до Олімпіади, то тут українська збірна показала найгірший результат за часів незалежності. Лише 11 медалей, серед яких 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові.

Провально виступила й футбольна збірна на «Євро-2016»: останнє місце у групі, нуль очок, нуль забитих голів.

Освіта

У 2016 році закрили 241 школу, та не побудували жодної. Натомість створили на базі діючих 142 опорні школи, в яких навчатимуться діти з сіл, де немає шкіл.

Також відбулася реформа молодшої школи. Змінили принцип навчання: не зазубрювати, а розуміти.

Скасували:

домашні завдання на вихідні й канікули

оцінювання техніки читання

застарілих авторів, але додали сучасних

оцінювання ведення зошитів

оцінювання каліграфії

Табличку множення не будуть тепер вчити на пам’ять

Війна

У 2016 році окупованими залишилися півострів Крим та частина Донбасу. Однак за три роки війни Україна вперше не втратила жодного метра своєї території. Навпаки Збройні сили взяли під контроль селище Новолуганське, що неподалік Горлівки, дещо посунулися вперед на Світлодарській дузі.

Попри Мінські угоди, за інформацією Генштабу на 30 грудня, бойовики 16076 разів обстріляли українські позиції. Причому із забороненої зброї – 5798 разів. Вогонь у відповідь українські підрозділи відкривали 3955 разів зі стрілецької зброї. В 2016 році на Донбасі загинуло 211 військових. У полоні залишається, за деякими даними, 109 осіб, 495 ‒ зниклі безвісти.

Таким був 2016 рік. У 2017-му Україна очікує на безвіз із ЄС, на мир на Донбасі та зростання економіки, яке Світовий банк прогнозує на рівні 2%.