Україна і весь світ реагують на перші дії Дональда Трампа

Від штаб-квартири НАТО у Брюсселі до українського президента з візитом у Фінляндії, від Німеччини до далекої Австралії – світ реагує й коментує початок нової доби в американській політиці з президентом Дональдом Трампом у Білому домі та його підходом «Америка насамперед!»

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Кілька разів у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп сказав, що відтепер буде реалізовувати принцип «Америка насамперед!». У свій перший повний робочий день у понеділок, 23 січня, новий президент підписав меморандум про вихід США з Транстихоокеанського партнерства (TTP), яким зона вільної торгівлі була створена по обидва боки Тихого океану, пояснивши, що від цього виграють американські робітники.

Прем’єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл назвав вихід США з учасників угоди «великою втратою», але додав: «Ми не збираємося відступати…»

«Звичайно, Китай потенційно міг би приєднатися. Можливо, політика США зміниться з часом щодо цього, як це було з кількома іншими угодами», – сказав прем’єр Австралії.

За словами австралійського лідера, він хотів би зберегти «момент руху до відкритих ринків і вільної торгівлі». Протекціонізм же, до якого вдається нова адміністрація США, сказав Тернбулл, – це «не драбина, щоб вибратися з ями низького економічного зростання, а лопата, щоб викопати її ще глибше».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що відкритість, а не популізм, поляризація та ізоляціонізм є відповіддю на світові виклики в добу глобалізації та цифрових технологій.

Промовляючи у понеділок у місті Вюрцбург, Меркель сказала: «Я думаю, що через чверть століття після об’єднання Німеччини, після закінчення Холодної війни, нова історична епоха має прийти на зміну старій». На її думку, попри те, що дехто мріє про «повернення до маленького світу», правильна відповідь (на глобальні виклики перед людством) не ізоляція, а відкритість.

У НАТО піднявся настрій

А після інавгурації Дональда Трампа Меркель, знаючи скепсис нового американського лідера щодо НАТО, яке вів називав «застарілим», наголосила на важливості старого союзу Європи й Америки.

«Трансатлантичні відносини будуть не менш важливими в наступні роки, аніж це було в попередні роки. І ми працюватимемо над цим. Навіть коли є різні думки, найкраще знаходити компроміси і вирішення, коли ми обмінюватимемось ідеями при взаємній повазі», – сказала Меркель днями.

Щодо НАТО, то красномовним – але дещо малопоміченим – фактом на тлі перший кроків самого Дональда Трампа став перший робочий день його міністра оборони Джеймса Маттіса.

Щойно обійнявши посаду глави Пентагона, Маттіс зателефонував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенберґу, що, як зауважило брюссельське видання Politico.eu, підняло дух у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

Якби ми не мали б НАТО сьогодні, ми мали б його створити

Видання нагадує, що Маттіс, проходячи затвердження своєї кандидатури в Сенаті США, назвав НАТО «найуспішнішим військовим союзом у сучасній світовій історії», додавши: «Якби ми не мали б НАТО сьогодні, ми мали б його створити».

Як повідомили в штаб-квартирі НАТО, Столбентерґ і Маттіс «погодились щодо основоположної та нев’янучої цінності НАТО для безпеки як Європи, так і Північної Америки».

Щодо Євросоюзу, то він наразі придивляється до Дональда Трампа і його перших кроків. Колишній шведський прем’єр Карл Більдт, який проводить зустрічі в Брюсселі цього тижня, закликав ЄС до активнішої світової ролі.

«Проводжу зустрічі в Брюсселі. ЄС у добу Трампа, Китаю та «Брекзиту». Глобальна Європа має знову почати ворушитися!» – написав Більдт на сайті мікроблогів Твіттер.

​Українська реакція

У світі зараз багато пишуть і говорять про те, що офіційний Київ пильно придивляється до нового президента США – зокрема щодо того, чи матеріалізуються деякі його попередні заяви щодо можливості послаблення санкцій проти Росії в реальні дії.

Україна отримувала дуже сильну двопартійну підтримку з боку США протягом останніх трьох років і не бачить ніяких підстав для зміни ситуації

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Фінляндії, заявив, що підстав для зміни позиції, яку займають протягом останніх років США щодо Росії за анексію Криму і збройну агресію проти України, немає

«Україна отримувала дуже сильну двопартійну підтримку з боку США протягом останніх трьох років і не бачить ніяких підстав для зміни ситуації», – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що його обнадіюють виступи кандидатів на головні посади в уряді США: «У нас є перша інформація від слухань у Сенаті, що провідні кандидати і позиції, які вони демонструють, що ці позиції досить обнадійливі».

Президент України висловив переконання, що в інтересах США зберегти ті цінності, на яких створювалася ця країна понад 200 років тому.

За його словами, Україна буде рада, якщо Росія повністю виконає Мінські угоди, завдяки чому санкції відносно неї будуть зняті.

Росія – агресор, Росія окупувала українську суверенну територію, анексувала Крим, брутально порушивши міжнародне право

«Ми будемо раді, якщо санкції з боку США і ЄС будуть знижені, якщо Росія виконає всі зобов’язання Мінськими угодами. Але Росія – агресор, Росія окупувала українську суверенну територію, анексувала Крим, брутально порушивши міжнародне право», - сказав президент Порошенко в Гельсінкі.

До речі, сам президент Фінляндії Саулі Нііністьо раніше цього місяця в одному з інтерв’ю сказав, що Дональд Трамп має колоритний спосіб висловлювання і не треба деякі його попередні заяви сприймати буквально.

«Як здається, він має яскравий шлях вираження себе і багато різних відтінків, з яких можна вибрати», – сказав президент Фінляндії про Трампа.

«Америка – перша, Нідерланди – другі!»

Інавгураційне гасло «Америка насамперед!» або «Америка – перша!» викликало багато відгуків у світі – як серйозних, так і не зовсім.

Наприклад, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що це гасло Трампа означає «велику зміну» на світовій арені.

«Кожна країна має право поставити себе на перше місце. Це – велика зміна. Раніше, така заява не могла бути зроблена президентом США. Зараз вона зроблена. Це означає що багатосторонність завершена і настає ера двосторонніх відносин», – сказав Орбан на прес-конференції в Будапешті.

А в Нідерландах одна з гумористичних телепрограм зробила кліп – які б заяви робив би Дональд Трамп, якби був нідерландським лідером – навіть схожим голосом актора.

Оскільки Трамп пропонує збудувати стіну на кордоні з Мексикою, то в кліпі, скажімо, говориться, що нідерландці будують найкращі стіну в світі, захищаючись від моря, і що від Мексики Нідерланди навіть відгородились… цілим океаном!

Апофеозом сатиричного ролика є пропозиція Дональду Трампу зробити за час його президенства «Америку першою, а Нідерланди… другими!»