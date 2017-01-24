У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону Східний, який стався 24 січня 2015 року. В результаті обстрілу, що його здійснили російсько-сепаратистські сили, які використали реактивні системи залпового вогню «Град» і «Ураган», загинуло 30 людей і 128 зазнали поранень. На відновлення мікрорайону знадобилося понад 63 мільйони гривень. На місці трагедії встановили два пам'ятники, один із них створив боєць батальйону «Азов» Олександр Канібор, який два роки тому разом із побратимами допомагав евакуйовувати поранених із обстріляного мікрорайону.