Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
24 січня 2017, Київ 21:24
Відео

«Той обстріл змінив моє життя на до та після» – житель мікрорайону Східний (відео)

«Той обстріл змінив моє життя на до та після» – житель мікрорайону Східний (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:32
0:00:00 /0:01:32
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону Східний, який стався 24 січня 2015 року. В результаті обстрілу, що його здійснили російсько-сепаратистські сили, які використали реактивні системи залпового вогню «Град» і «Ураган», загинуло 30 людей і 128 зазнали поранень. На відновлення мікрорайону знадобилося понад 63 мільйони гривень. На місці трагедії встановили два пам'ятники, один із них створив боєць батальйону «Азов» Олександр Канібор, який два роки тому разом із побратимами допомагав евакуйовувати поранених із обстріляного мікрорайону.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG