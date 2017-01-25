Радіо Свобода Daily: СБУ проводить експертизу слів Пінчука

Доброго ранку! Наразі рух транспорту на в’їздах у Київ відновлений, але вчора близько 200 водіїв блокували під’їзди до української столиці, вимагаючи від влади врегулювати питання із розмитненням автомобілів, старших 7 років і ввезених з-за кордону. Це створило великі затори і невдоволення деяких водіїв.

«Ось стоїть Volkswagen Passat. Узаконити чи розмитнити такий автомобіль в Україні коштує близько 19 тисяч євро, у Польщі – 500 доларів. Ми – найбідніша країна у Європі, але платимо найвищі мита за ввезення транспортних засобів», – пояснював свої вимоги один з учасників акції протесту. Декілька машин з іноземними номерами припаркували і поряд із Кабміном (відео).

Законопроект, що пропонує «часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто, зареєстрований у парламенті наприкінці грудня. Депутати активістам пояснили: розглянути його просто ще не встигли.

Служба безпеки України призначила експертизу висловлювань українського бізнесмена Віктора Пінчука. Про це йдеться у відповіді на запит народного депутата України Дмитра Яроша, яку він оприлюднив у Facebook. Викладені обставини розслідуються за ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та фінансування тероризму.

На черзі анонс дня. Сьогодні відбудеться засідання суду у справі купівлі депутатом Сергієм Лещенком квартири в Києві. Втім, ідеться не про кримінальний процес, а про адміністративний.

І до міжнародного життя. Наразі безрезультатним залишається вирішення ситуації в Сирії. Так, підсумковий документ стосовно припинення вогню на переговорах, що завершилися у столиці Казахстану Астані, підписали тільки держави-посередники Туреччина, Росія й Іран, але не підписали ні сирійська опозиція, ні владний режим.

Ускладнився і Brexit. Верховний суд Великобританії ухвалив рішення, згідно з яким кабінет міністрів країни не може почати процедуру виходу країни з Європейського союзу без згоди парламенту.

Важливий судовий процес триває і в Росії, де наразі Конституційний суд завершив перше засідання за скаргою опозиціонера Ільдара Дадіна (єдиний наразі в Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів»). Під час засідання під будівлею суду затримували дружину активіста Анастасію Зотову і ще кількох людей; їх поліція звинуватила в «переході вулиці в неналежному місці». У часників одиночних пікетів також затримували у Москві.

Далі пропонуємо почитати про екополітику США в епоху Трампа та дізнатись хто такі російські хакери.

А на завершення ми приберегли для Вас цікаве відео від «Молодь+», де за допомогою графіки журналісти проекту розповідають, чого ж було більше у 2016 році: «зради» чи «перемоги».

І щоб остаточно підняти настрій та зарядити позитивом на цей робочий день, розміщуємо тут інтерв’ю з учасниками «Євробачення» від Білорусі. Артем Лук'яненко та Ксенія Жук із гурту Naviband вперше в історії цього пісенного конкурсу співатимуть білоруською мовою. Кажуть: таке виконання – справа принципова. Музичну паузу з прослуховуванням пісні можна зробити за посиланням.

Робіть те, що інші не робили. Світ потребує новизни!

Ваше Радіо Свобода Daily