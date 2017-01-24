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24 січня 2017, Київ 22:53
Політика

Чи повторять Трамп і Мей «політичний шлюб» Рейгана і Тетчер?

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

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Питання про можливість тісного партнерства президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей настирливо напрошується багатьом.

Таку імовірність заохочують і соратники новообраного американського лідера, який любить порівнювати себе з успішним президентом–республіканцем, і британські консерватори, уряд яких вдруге в історії очолює жінка.

Історіографи називають багаторічні взаємини Тетчер і Рейгана «політичним шлюбом», що тривав з першої зустрічі політиків у Лондоні 1975 року. Їй було 50, а йому 65. Вона була лідером партії в опозиції, а він – колишнім губернатором штату Каліфорнія.

Це була особиста дружба, заснована на спільності поглядів: обидва вважали, що консервативні цінності опинилися під загрозою від соціально орієнтованого лібералізму.

Маргарет Тетчер та Рональд Рейган у резиденції президента США Кемп-Девіді, 1984 рік

Маргарет Тетчер та Рональд Рейган у резиденції президента США Кемп-Девіді, 1984 рік

Тетчер використовувала слово «соціалізм» виключно як лайливе. Рейган охрестив комуністичний Радянський Союз «імперією зла».

Тетчер наполягала, що на уряд і державу нікому покладатися не варто, бо «не існує ніякого суспільства. Є чоловіки і жінки, і є сім’ї». Рональд Рейган проголосив, що жоден «уряд не вирішить наші проблеми, уряд і є проблемою».

Потреба

І Мей, і Трампу дуже потрібно показати здатність формувати успішні політичні альянси з традиційними союзниками.

«Джерело на Вайтголл (урядовий квартал Лондона) розповідає, що обидві сторони хотіли б «відтворити ідею Рейгана-Тетчер: новий популіст у Білому домі і міцна жінка на Давнінґ стріт 10», – пише британська газета Express.

Під час американської виборчої кампанії на Трампа в ключових політичних колах у Лондоні дивилися майже скоса, але коли стало зрозуміло, що з ним доведеться мати справу, почалося активне зведення мостів.

Близька до консерваторів Telegraph вказує, що «британський посол у Вашингтоні Кім Даррок назвав перемогу Трампа на виборах «історичною і не схожою на інші в історії»... Його коментарі у статті для Washington Post стали частиною відкритих намагань покращити відносини з новою адміністрацією Трампа. Минулого місяця посада самого Сера Даррока опинилася у центрі дипломатичної суперечки, бо Дональд Трамп пропонував, щоб послом Британії у США став Найджел Фараж (представник Партії незалежності Сполученого Королівства)».

Шанси

Автор книжки «Маргарет Тетчер і Рональд Рейган: політичний шлюб» Ніколас Вапшотт у дописі до газети Mirror припускає, що «попри його (Дональда Трампа) бурхливість і вихваляння поведінкою сексуального хижака, він буде, якщо не причаровувати, то зробить усе, щоб поводитися з нею (Терезою Мей) шанобливо».

«Але щирого взаєморозуміння між тричі одруженим героєм телешоу «Підручний» і педантичною донькою священика буде мало. Він надто самозакоханий, щоб дозволити їй стати другом. Проте у неї до нього будуть справи, і він як бізнесмен це розуміє. Він звик домовлятися і чудово знає, що їй вкрай потрібна торговельна угода між Британією та Америкою. Вона буде прохачем, а він – дарувальником. Він не буде м’яким. Він пообіцяв відстоювати насамперед інтереси Америки.

Саме так і було ще відтоді, як «спеціальні відносини» двох країн почалися, коли Вінстон Черчіль благав Франкліна Рузвельта допомогти Британії перемогти Гітлера»...

Дональд Трамп може мати більше спільного з Рональдом Рейганом, ніж здається на перший погляд, пише британська преса, аналізуючи низку історичних розвідок та опублікованих політичних біографій.

Обидвоє – шанувальники великих грошей, гіпер-патріоти і працювали у розважальній індустрії.

Про схожість Терези Мей із Маргарет Тетчер говорять менше, але того, що вона усього лише друга в історії жінка на найвищій посаді у Великій Британії (Королева не береться до уваги), багатьом наразі досить.

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