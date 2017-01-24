Україна має виходити з найгіршого сценарію підтримки Європи у протидії агресії Росії – Сотник

Не варто спрощувати ситуацію з політикою Франції після виборів навесні. Це констатував у програмі «Ваша Свобода» політичний експерт Володимир Фесенко. Так, у провідного кандидата у президенти Франсуа Фійона є давні, приятельські стосунки з Володимиром Путіним. Так, не виключена навіть перемога Марін Ле Пен, що призведе до катастрофи не лише для трикутника Франція-Росія-Україна. Але Фійон, зокрема, не визнав Крим російським. А вибори цього року відбудуться і в Німеччині – іншій державі «Нормандської четвірки». І високими шансами володіє Ангела Меркель, а конкурентом може стати Мартін Шульц – друг України. Інший учасник програми, член української делегації в ПАРЄ Олена Сотник констатувала: дехто у ПАРЄ вдає, що нібито агресії Росії в Україні немає й заради компромісу можна поступитися принципами.

​Санкції проти Росії неефективні, Україна теж недостатньо робить для миру на Донбасі, варто просто визнати, що Україна не вступить до ЄС і НАТО – такі заяви зробив провідний, за даними соціологів, кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон, держави-члена «Нормандської четвірки». Щоправда, месьє Фійон виступає щодо України проти так званої «доктрини Брежнєва», доктрини, виявленої під час втручання радянських тоді «ввічливих чоловічків» до Чехословаччини в 1968-му.

Фійон дещо втратив свою підтримку у Франції. Але ж за ним йде в рейтингах лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен, відома, зокрема, своїми «кримськими заявами».

Як зауважила кореспондент Радіо Свобода у Парижі Євгенія Руденко, на виборчих перегонах у Франції зростання рейтингу показав ще один політик – 39-річний незалежний кандидат, колишній міністр економіки Еммануель Макрон. Його можна назвати своєрідною «третьою силою» на цих виборах. Адже у кандидата від соціалістів (поки правлячої сили у Франції) шансів є обмаль.

На посилення позицій Макрона звернув увагу і політолог Володимир Фесенко. А серед фаворитів – Фійона і Ле Пен – колишній прем’єр-міністр виглядає меншим злом, зазначає експерт. Хоча в Україні вже наклали на Франсуа Фійона своєрідну «печатку», що він нібито – «проросійський». Фійон виступає за скасування або пом’якшення санкцій проти Росії, але по кримському питанню, на відміну від Ле Пен, він зберігає дипломатичну позицію – не визнавати Крим російським, наголосив Фесенко.

А імовірна перемога Марін Ле Пен, за словами Фесенка, це – «катастрофа і не тільки для трикутника «Франція-Росія-Україна», взагалі для майбутнього ЄС. Посилення лідера «Національного фронту» після «Брекзиту» – фактично, продовження тенденцій руйнування ЄС. Це дуже і дуже небезпечно. І, між іншим, може зруйнувати Мінські угоди, констатував Володимир Фесенко.

У Франції традиційно особливе ставлення до Росії, яка «давно і активно працює у цій країні, впливає на громадську думку, і з бізнесом дуже міцні стосунки», додає політолог. «Справа не тільки в російському ринку, не тільки в санкціях. Майже щодня наводять приклади «самогубства» серед французьких фермерів. У Франції це драматизується», – сказав Володимир Фесенко.

Щоправда говорити про приреченість Європи на перемогу ультраправих політиків-«путінських друзів» не варто, додав політолог. Адже, вибори цього року відбудуться і в Німеччині – іншій державі «Нормандської четвірки». Високими шансами перемогти володіє нинішній канцлер Ангела Меркель, а її конкурентом може стати Мартін Шульц – друг України. До того ж, зауважив Володимир Фесенко, важливе значення матиме позиція, яку відстоюватиме і з ЄС, і з Україною, і з Росією новий президент США Дональд Трамп.

У Європі вже заговорили про пріоритети принципів і поступок – Сотник

Україна завжди має виходити з найгіршого сценарію стосовно можливої підтримки Європи у протидії російській агресії, сказала народний депутат від «Самопомочі», член української делегації в ПАРЄ Олена Сотник. На її думку, на сьогодні в України немає єдиної сформульованої позиції, конкретної стратегії, як позиціонувати себе назовні. І навіть заяви президента Петра Порошенка на сьогоднішній день є достатньо суперечливими, вважає Олена Сотник.

Тим часом, в Європі вже заговорили про пріоритети принципів і поступок, наголошує парламентар. І як представник України в ПАРЄ зазначає: «Деякі політики, зокрема представники Іспанії, Італії, Бельгії майже відкрито, принаймні у дискусіях, говорять про те, що не завжди принципи мають бути визначальними. Мовляв, іноді, щоб досягнути консенсусу, доводиться і відступати від цих принципів. Нам доведеться стати більш активними у перемовинах із колегами, пояснювати їм можливі наслідки», – наголосила Олена Сотник.

Зі свого боку, Володимир Фесенко не погодився з тим, що у керівництва України немає єдиної сформульованої позиції, стратегії, як позиціонувати себе назовні. Водночас експерт наголосив, що Україна не може відмовлятися від Мінських угод. Адже позиція провідних європейських країн (і Франції за нинішнього керівництва), і Німеччини в першу чергу, а також США – санкції проти Росії прив’язані до виконання Мінських угод. Це не прямо, але це працює, вважає Володимир Фесенко.

Позиція України полягає в тому, щоб донести і до президента Дональда Трампа, і до Рекса Тіллерсона, який може стати держсекретарем США, інших нових керівників, що є українські інтереси, є обмеження щодо виконання «Мінська», що Київ не може просто так виконати ці угоди. Адже не може бути односторонніх поступок. «Зараз на цьому треба сконцентруватися», – підсумував експерт.