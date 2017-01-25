Електронний квиток: дворічна дискусія й ображений інвестор

Рівне – Впорядкувати роботу громадського транспорту України покликана система електронних квитків, за запровадження якої на минулому тижні проголосували народні депутати. Експерти заявляють, що завдяки їй хаос на транспорті зникне. Тим часом у Рівному угода з корейськими інвесторами, які запропонували свою допомогу щодо встановлення електронної системи, припадала пилом упродож двох років. Чому вона досі не зреалізована?

Нині рівняни, які мешкають подалі від центральних вулиць, воліють добиратися додому після 8-ї вечора пішки або на таксі. Бо сподіватися на транспорт у цю пору – зась. Представник південнокорейської фірми «МСТ Глобал інк.» Роман Чокан переконаний – система електронних квитків змінить ситуацію докорінно. Адже зрозумілим стане все: «О котрій годині які пасажиропотоки, яка кількість людей з якої на яку зупинку переїжджають. Також можна буде побачити, як вони пересідають з одного маршруту на інший – відповідно, можливо, потрібно було б поміняти багато маршрутів, щоб пасажирам було зручніше добиратися», – пояснює фахівець.

Але Рівненська міськрада й міськвиконком «забули» про підписану угоду намірів з південнокорейським інвестором, який разом із квитками мав надати містові новий транспорт і обладнання на суму 9 мільйонів доларів.

Найстаріші в Україні тролейбуси ще поїздять?

Угода з корейською фірмою «МСТ Глобал інк.» була підписана ще в грудні 2014 року. Тоді міська влада виставила вимогу бізнесменам щодо закупівлі для міста нового транспорту на суму 9 мільйонів доларів США – як додатку до шести мільйонів, які повинні були піти на встановлення електронних систем.

«У нас тролейбуси найбільш відсталі в Рівному, деяким із них по 50 років, тому друга частина цього інвестиційного плану – якраз закупівля нових тролейбусів...», – розповідає Роман Чокан.

Корейці на умови, які поставило місто, погодилися. Зобов’язань щодо повернення кредитів інвестору в угоді немає. Умова лише одна – спільне з містом підприємство, у якому міськрада утримує контрольний пакет.

24 січня Роман Чокан вкотре відвідав сесію Рівнеради, де вчергове вимагав поставити на обговорення питання впровадження електронного квитка.

Але міський голова Рівного Володимир Хомко стверджує, що договір з корейцями припинено з їхньої вини – мовляв, зволікали, а тепер все треба проводити через систему ProZorro.

Історія з «хвостом»

З грудня 2014 року упродовж двох місяців чиновники міськвиконкому гадали, як створити спільне підприємство. За цей час зріс курс долара. Згодом інвестор знайшов додаткові ресурси. Однак місто попросило не впроваджувати систему до виборів (а раптом городяни будуть незадоволені?). У грудні 2015-го корейцям запропонували повернутися до угоди за рік, бо, мовляв, не та економічна ситуація. У вересні 2016-го міські керівники замислилися над доцільністю вливань у місто 15-и мільйонів доларів.

Начальник управління транспорту і зв’язку Віталій Миронюк тоді зауважив: «Купуєте тролейбуси, заходите – і працюйте. Ні – вони не довіряють мерії, мерія не довіряє їм». Міським керівникам не сподобалося, що інвестор прагне спочатку протестувати перевезення, а вже тоді закуповувати транспорт.

А тим часом Роман Чокан переконаний – міська влада просто бажає відтягнути момент, коли з’ясується, що збиткове підприємство «Рівнеелектроавтотранс» насправді таким не є.

Не хочеться показувати, скільки їздить «мертвих душ» у наших тролейбусах, існує багато темних схем

«Не хочеться показувати, скільки їздить «мертвих душ» у наших тролейбусах, існує багато темних схем, які не хочеться показувати, через те придумуються різні історії, що фірма не хоче, відмовляється… Насправді підписали попередній, потім нормальний договір, а коли вже сказали, що починаємо встановлювати в тролейбусах електронний квиток, то виявилося, що Володимир Євгенович (міський голова – ред.) знову забажав, щоб дали ще якійсь додаткові гарантії, що буде транспорт. Або купили спочатку транспорт», – каже підприємець.

Перевізники – «за»

Президент Всеукраїнської асоціації перевізників Валентин Демчук розповідає – більше року тому він голосував проти впровадження електронного квитка, бо вважає, що він потягне за собою зростання вартості проїзду, хоча корейський інвестор це заперечує. Однак сьогодні розуміє – електронний квиток дозволить подолати хаос, який сьогодні панує в міських перевезеннях, суттєво поліпшити транспортний парк, у той час як належних певним категоріям пільг ніхто не відбере.

«Ставлення перевізників до нововведення неоднозначне, так само як і в пасажирів, оскільки неминуче зросте вартість квитка. Але перевізники в принципі ті, що думають про майбутнє, сьогодні вже готові їх спроваджувати. Перспектива сама передбачає цей квиток», – каже Валентин Демчук.

А поки що ті жителі Рівного, які мешкають подалі від центральної транспортної артерії, дістаються додому у вечірню пору пішки або на таксі. Причина – у відсутності логістики перевезень. Нещодавно управління транспорту створило сайт, на якому можна побачити свій номер тролейбуса чи маршрутки. Але транспорту, який не їздить, інтернет не додасть.

Електронний квиток у Рівному буде інтегрований у карту рівнянина, про яку вже давно замислювалася влада, каже заступник міського голови Віталій Герман. Та схоже, з відомих і невідомих причин, це зробить інший інвестор.

17 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон № 4121 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».

«Електронний квиток запрацює в низці міст і областей України! Це – зручність для пасажирів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, які можна спрямувати на розвиток транспорту на місцях. Це – боротьба з корупцією та виведення мільйонів гривень, якими громадяни розраховуються у транспорті, у прозору площину», – написав міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

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