Україні слід підкоригувати свою політику у стосунках із новою адміністрацією Трампа – експерти

В Україні почули кілька тривожних сигналів в інавгураційній промові президента Дональда Трампа, що можуть вплинути на підтримку країни, яку Вашингтон гарантував за Будапештським меморандумом. Але експерти вважають, що Україні також слід підкоригувати свою політику у стосунках із новою адміністрацією США.

«Для мене таким насторожуючим моментом було те, що він сказав, що Америка в першу чергу буде думати про себе, а вже потім, фактично, про свої міжнародні зобов’язання. Тобто в його промові це було так обставлено, що міжнародні зобов’язання будуть випливати із американських інтересів. І це, я думаю, насторожує значною мірою не тільки Україну, це насторожує і, скажімо, східних європейців», – каже політолог, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія Олексій Гарань.

Інша загроза – чи не стануть українські інтереси жертвою задекларованому прагненню нової американської адміністрації здолати угруповання «Ісламська держава».

Якщо росіянам буде дозволятися продовжувати ескалацію війни в Україні або захоплювати нові території, то це несе небезпеки для всього світопорядку

«Тому що наступний крок, який робить Трамп, він говорить, що для цього потрібно налагодити зв’язки з Росією. Ніхто не проти, якщо він налагоджує зв’язки з Росією, але перше питання буде: задля чого і на яких принципах? Тобто, якщо заради боротьби з ісламським тероризмом росіянам буде дозволятися знищувати Алеппо або продовжувати ескалацію війни в Україні, або захоплювати нові території і оголошувати їх своїми, як це відбулося з Кримом, то звичайно, це несе небезпеки для всього світопорядку» – продовжує Гарань.

Водночас експерти кажуть: Україні у стосунках з новою адміністрацією США слід підкоригувати свою політику. Вихідцю з бізнесу Дональду Трампу буде зрозуміліша історія успіху українських реформ.

Ми маємо виходити із позиції сильної сторони, яка має практичний досвід, можливості для інвестицій, яка може бути ініціатором багатьох проектів

«Ми маємо вже давно забути про те, що ми жертва російської агресії. Ми маємо запропонувати цей маршрут доби, де ми виходимо із позиції суб’єкта, сильної сторони, яка має практичний досвід, можливості для інвестицій, яка може бути ініціатором багатьох проектів, – каже голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. – Надзвичайно важливо зараз показувати, що Україна – це достойний партнер, який має ключові переваги. Крім практичного досвіду протидії гібридній війні, це величезна можливість залучення інвестицій. Але для цього дуже важливо, щоб всередині країни політичні еліти мали об’єднану, обговорену позицію щодо захисту наших національних інтересів і як ми їх презентуємо для світу», – наголосила депутат.