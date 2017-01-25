Закон США не дозволяє Трампу та Путіну разом воювати проти «Ісламської держави» – ЗМІ

Білий дім заявив, що президент Трамп може розглянути військову співпрацю з Росією заради подолання «Ісламської держави». Проте такий крок був би великою зміною в політиці уряду США, а також порушив би чинне законодавство США, повідомляє видання Los Angeles Times.

«Я думаю, що якщо є спосіб побороти угруповання «Ісламська держава» разом з будь-якою країною, чи то Росією чи будь-ким іншим, і ми маємо спільні національні інтереси у цьому питанні, звичайно, ми спробуємо його», – заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер журналістам.

Військове співробітництво США з Росією перевернуло б відносини між двома колишніми противниками часів «холодної війни», які були на протилежних сторонах у сирійському конфлікті з початку російської військової участі понад рік тому, зазначає Los Angeles Times.

Але положення Закону про повноваження в царині національної оборони (National Defense Authorization Act – ред.), який уперше було затверджено Конгресом у кінці 2014 року і оновлено з того часу, строго обмежує можливості Пентагону працювати з Росією. Закон був прийнятий у відповідь на анексію Криму Москвою в 2014 році і подальшу участь у війні в Україні, інформує видання.

Комунікація між збройними силами двох країн була і залишається серйозно обмеженою, оскільки Конгрес прийняв закон, який забороняє військове співробітництво, поки Росія не «припинить окупацію території України та свої агресивні дії, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України і членів НАТО», – зазначає Los Angeles Times.