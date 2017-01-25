У анексованому Сімферополі відкрили перше котокафе в місті. Принцип закладу: люди оплачують тільки час перебування в кафе. Вартість: 250-300 рублів (113-136 гривень) за годину. Зараз у закладі постійно перебуває сім-вісім котів.