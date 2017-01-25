Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
25 січня 2017, Київ 15:36
Фотогалереї

У столиці Криму відкрили перше котокафе (фотогалерея)

У анексованому Сімферополі відкрили перше котокафе в місті. Принцип закладу: люди оплачують тільки час перебування в кафе. Вартість: 250-300 рублів (113-136 гривень) за годину. Зараз у закладі постійно перебуває сім-вісім котів.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дивитись коментарі

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG