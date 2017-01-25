(Друкується мовою оригіналу)

В Мариуполе с начала года закрыли свой бизнес более 500 предпринимателей. Таковы данные налоговой инспекции. Начиная с последних чисел прошлого года, наметилась тенденция к массовому закрытию предпринимательской деятельности. За две недели 2017 года свою работу прекратило более 180 000 частных предпринимателей по всей стране. Экономисты связывают это с принятием закона относительно работы физических лиц-предпринимателей, подписанного президентом в конце декабря прошлого года. Согласно документу, с 1 января бизнесмены должны ежемесячно платить единый социальный взнос — 704 гривни, даже если не имеют прибыли.

Повышение ставки единого социального взноса привело к тому, что мариупольский частный бизнес начал сворачивать свою деятельность. С начала года в городе закрылось 500 частных предприятий. По данным городской налоговой службы, из 13 тысяч физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных на данный момент в городе, налоги платят только 8 тысяч. Закрываться начинают, в первую очередь, те, кто бездействует, и это только расчистит базу налогообложения, говорят в горсовете.

В департаменте экономики Мариупольского горсовета считают, что на бюджет это не повлияет. Доля отчислений в бюджет города от предпринимателей составляет 22% и она пока не изменилась.

Результаты мы посмотрим по отчислениям в местный бюджет. Я могу предположить, что снижения не будет. Поскольку эти предприниматели не уплачивали налоги

«Закрытие физических лиц-предпринимателей осуществляется среди тех, которые не осуществляли какой-либо деятельности, – говорит начальник департамента экономики Юрий Кампов. – Поэтому по результатам первого, второго месяца мы посмотрим по отчислениям в местный бюджет. Я могу предположить, что снижения не будет. Поскольку эти предприниматели не уплачивали налоги, соответственно, снижения не должно быть».

Подорожает все

Сами бизнесмены говорят , что их затраты не ограничатся повышенной уплатой одного налога. Увеличение ставки единого социального взноса повлечет за собой рост платы за аренду помещений, стоимости оборудования и транспорта. Само же повышение взноса владелица ателье по пошиву и ремонту одежды Елена Крель считает незначительным, и готова к снижению своих личных доходов. Ее ателье продолжает работать.

В связи с повышением ставки пенсионного взноса придется как-то повышать цены за работу

«В связи с повышением ставки пенсионного взноса придется как-то повышать цены за работу. Люди с этим, конечно, не согласны. А там меньше буду получать. Количество работников сокращаться не будет, потому, что я не могу человека оставить на улице, без работы. У каждого свои семьи, дети, тоже надо как-то выживать. Закрываться не буду, потому что работу искать мне негде. На кого-то работать я не смогу», – сказала Елена.

Отдельные владельцы сезонного бизнеса, очень распространенного в приморском регионе, сейчас настроены на закрытие. Галина Однорог, владелица летнего кафе, уже готовит документы. Она уверена, что действия государства повлекут за собой вымирание малого и среднего бизнеса в стране.

Малый и средний бизнес не сможет выжить

«Мы попросили бухгалтера, чтобы оформила на закрытие. Будем думать, потому что с такими налогами, которые сейчас есть, работать не реально. Все сводится к тому, что малый и средний бизнес не сможет выжить. Оставят монстров», – говорит Галина.

В горсовете сообщили, что для владельцев сезонного бизнеса предусмотрены льготы. Есть соответствующий законопроект.

Есть законопроект, который предоставит возможность определенных каникул на те сезоны, когда нет никакой работы

«Насколько я знаю, есть законопроект, который им предоставит возможность определенных каникул на те сезоны, когда нет никакой работы, – сообщил Юрий Кампов. – У них есть возможность прийти в налоговую и написать заявление. Тогда исключаются три или четыре месяца».

Для предпринимателей-новичков открыли коллективный офис

Найти работу в Мариуполе – задача не из легких, комментируют в центре занятости. На долю города уже сейчас приходится четвертая часть всех безработных в области. А в целом по области на одно вакантное рабочее место претендуют 35 человек.

В мариупольском городском центре занятости утверждают, что показатели по безработице снижаются. За истекший год из 9100 человек, обратившихся в центр, почти 6000 нашли работу. Кроме того создали собственный бизнес более 20 безработных. И на развитие дела они получили более полумиллиона гривен.

Несмотря на повышение ставки социального взноса, количество вновь созданных частных предприятий не уменьшается. Собственное дело продолжают открывать, прибегая к финансовой помощи международных фондов и благотворительных организаций. На арену выходят новые игроки в сфере услуг, мелкого фермерства и торговли. Такова специфика региона, говорят специалисты.

А чтобы облегчить работу новых предпринимателей, в Мариуполе силами меценатов открыт коллективный офис. Для тех, кто только начал предпринимательскую деятельность и не имеет помещения, место для работы, использование оргтехники и консультации опытных бухгалтеров и юристов будут предоставляться здесь бесплатно.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)