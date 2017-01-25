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25 січня 2017, Київ 21:37
Фотогалереї

Фоторепортаж: Відкриття музею АТО у Київській школі

25 січня в Києві, в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка за підтримки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та Київської міської спілки ветеранів і учасників антитерористичної операції Голосіївського району відкрили Музей АТО.
Військові перед відкриттям музею, на урочистій частині
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Військові перед відкриттям музею, на урочистій частині

Діти з виступом перед військовими на відкритті музею АТО
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Діти з виступом перед військовими на відкритті музею АТО

Квіти до символічного меморіалу пам&#39;яті загиблим військовим
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Квіти до символічного меморіалу пам'яті загиблим військовим

Хвилина мовчання під час відкриття музею АТО в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка
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Хвилина мовчання під час відкриття музею АТО в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка

Фото на пам&#39;ять. Зліва направо: Олег Дурмасенко, один з авторів створення музею; Віталій Глушков, боєць 95-ї окремої десатної штурмової бригади; В&#39;ячеслав Рибачук, 11-й БТрО &laquo;Київська Русь&raquo;; Ервін Гусейнов, 57-а окрема мотопіхотна бригада
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Фото на пам'ять. Зліва направо: Олег Дурмасенко, один з авторів створення музею; Віталій Глушков, боєць 95-ї окремої десатної штурмової бригади; В'ячеслав Рибачук, 11-й БТрО «Київська Русь»; Ервін Гусейнов, 57-а окрема мотопіхотна бригада

Військовий з нагородами, отриманими в зоні АТО біля артефактів із Майдану
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Військовий з нагородами, отриманими в зоні АТО біля артефактів із Майдану

Портрети Героїв &laquo;Небесної сотні&raquo;
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Портрети Героїв «Небесної сотні»

Квіти героям
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Квіти героям

Артефакти з Майдану
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Артефакти з Майдану

Стенд із фотографіями боїв за Донецький аеропорт&nbsp;
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Стенд із фотографіями боїв за Донецький аеропорт 

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Військові біля символічного меморіалу пам&#39;яті в музеї АТО
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Військові біля символічного меморіалу пам'яті в музеї АТО

Частина експозиції, всі артефакти в музеї є справжні, передані військовими, волонтерами
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Частина експозиції, всі артефакти в музеї є справжні, передані військовими, волонтерами

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