Фоторепортаж: Відкриття музею АТО у Київській школі

25 січня в Києві, в середній школі №110 імені Казимира Гапоненка за підтримки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Координаційного центру допомоги учасникам АТО та Київської міської спілки ветеранів і учасників антитерористичної операції Голосіївського району відкрили Музей АТО.