Радіо Свобода Daily: сплюндровано український та польський меморіали жертвам НКВД

Невідомі особи пошкодили пам’ятники на місці поховань жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили» під Києвом. На бетонних плитах меморіалу зробили написи червоною фарбою «СС Галичина», «ОУН-УПА» та лайливі слова польською мовою. За фактом події поліція відкрила справу. «Вандали, які, найімовірніше, зробили це уночі, залишили сліди, схожі на ті, що в Гуті-Пеняцькій», – повідомив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

У продовження теми історичної пам’яті розповідь про мовознавця, колишнього дисидента і автора багатьох словників Святослава Караванського. Головний редактор «Літературної України» Станіслав Бондаренко назвав його «Грінченком сучасності». «Якби не було словників Караванського, то Україна була б набагато біднішою, а Одеса – зросійщеною», – вважає він.

А тепер до судових процесів над українцями.

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня. Під час засідання суду Роман Сущенко подякував за підтримку рідним, колегам в Україні і небайдужим та додав, що почувається нормально.

Тим часом шестеро співробітників ФСБ Росії на певний затримували адвоката Миколу Полозова біля готелю в Сімферополі в анексованому Росією Криму, його відвезли на допит. Основною метою таких дій правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі 26 лютого» проти групи кримських татар – заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Згодом проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Полозов повідомив, що відмовився давати свідчення і через дві години його відпустили.

Та дивує Росія не лише судовою системою. Державна дума Росії ухвалила в другому читанні законопроект, який декриміналізує насильство щодо «близьких осіб». Правозахисники і громадські організації, які виступають проти законопроекту, говорять про те, що таким чином «держава стає на бік ґвалтівника». Натомість прихильники законопроекту вважають, що він необхідний для захисту традиційних сімейних цінностей.

Тим часом президент США Дональд Трамп взявся виконувати свої передвиборчі обіцянки. Він підписав два розпорядження щодо прикордонної безпеки та імміграції. Одне з них стосується планів будівництва «стіни» вздовж південного кордону, йдеться про фізичний бар’єр між США і Мексикою. Інше розпорядження стосується тимчасової заборони на прийом біженців і призупинення надання віз до США для громадян Сирії, Іраку, Ірану та низки інших мусульманських країн. Про цю ситуацію Радіо Свобода розпитало директора з комунікації і зв’язків з громадськістю базованого у Вашингтоні Інституту міграційної політики Мішель Міттелстадт.

На завершення сьогодні про те, хто з українських чиновників їздить на мотоциклах Harley-Davidson. Зазвичай подібними залізними конями власники намагаються підкреслити свою незалежність від пут суспільства і гордо називаються байкерами. В Україні справжній Harley-Davidson можуть дозволити собі лише заможні громадяни. Нерідко ціна мотоциклу сягає ціни на квартиру в столиці. То хто ж із чиновників їздить на розкішних байках, дізнавайтесь за лінком.

Будьте чесними не тільки з людьми, а й насамперед із собою!

Ваше Радіо Свобода Daily