Із «таємних тюрем» СБУ за півроку звільнили 18 осіб – правозахисники

Київ – 18 осіб звільнили із незаконних місць несвободи на підконтрольній Україні території після оприлюднення у липні минулого року спільної доповіді правозахисників із Amnesty International і Human rights watch, заявляють представники згаданих організацій. У доповіді йшлося про практику таємних затримань у зоні конфлікту на Донбасі. В СБУ наявність власних «секретних тюрем» заперечують. За словами правозахисників, у них немає підтвердження, що українські силовики когось утримують таким чином станом на сьогодні, однак по той бік лінії розмежування згадані організації задокументували 9 випадків таємного ув’язнення проукраїнських активістів.

Amnesty International і Human rights watch заявляють про безкарність з обох боків за викрадення людей та жорстоке поводження з ними під час конфлікту на Донбасі. Про це вони зазначили 25 січня, підбиваючи підсумки заходів, вжитих за півроку після оприлюднення спільної доповіді «Тебе не існує». Документ викликав особливий резонанс у медіа, зокрема, заявою про так звані «таємні тюрми СБУ».

Із моменту публікації доповіді правозахисників 18 згаданих у ній людей звільнили, зазначає виконавчий директор українського представництва Amnesty International Оксана Покальчук. За її словами, ці люди стверджують, що їх утримував Харківський підрозділ СБУ.

«Важливо, що останні троє з-поміж усіх затриманих були звільнені у грудні 2016 року, тобто зовсім нещодавно. Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день Харківський підрозділ СБУ більше не тримає осіб під вартою неофіційно. Водночас, оскільки українська влада не визнала ні сам факт затримань таких, ані звільнення затриманих, вона не вдалася до жодних ефективних кроків щодо притягнення до відповідальності за такі порушення, не можна стверджувати на сьогоднішній день, що цій кричущій практиці на сьогодні покладено край», – говорить Покальчук.

У правозахисників є свідчення двох росіян – Владислава Кондалова і Володимира Безобразова – та українця із Тореза Сергія (прізвище не розголошується), нібито їх у різний час затримали за підозрою в «участі у терористичній організації» та вербуванні бійців і засудили умовно, пообіцявши участь в «обміні полоненими». Однак замість того, щоб звільнити за рішенням суду, їх викрали і таємно тримали під вартою до 12 грудня, розповідає представниця Human rights watch Тетяна Купер.

«Всіх трьох утримували у невеликій комірчині з трьома залізними ліжками і заґратованим вікном. Їм давали дуже мало їжі і питної води, там не було ні туалету, ані умивальника», – каже вона.

Речниця служби безпеки Олена Гітлянська, однак, у коментарі Радіо Свобода наполягає на тому, що заяви правозахисників щодо таємних тюрем СБУ не мають підґрунтя.

«Ми вже дуже багато говорили про це, не хочемо знову виправдовуватись, тому що я не знаю, кому це вигідно, чому вони знову нагнітають цю тему. Всі журналісти були у цих приміщеннях і бачили, що там нічого немає», – наголосила Гітлянська.

За 2016-й зафіксовано 9 проукраїнських таємних заручників на непідконтрольній території – Янков

Протягом минулого року правозахисники задокументували 9 випадків таємного утримання під вартою на непідконтрольній Києву території проукраїнських активістів, зазначає дослідник Amnesty international щодо Молдови, України і Білорусі Красимир Янков. Зокрема, за його словами, йдеться про релігієзнавця Ігоря Козловського та блогера Володимира Фомічова, яких, імовірно, утримують вже більше ніж рік у Донецьку.

«Проросійська влада на Сході України незаконно утримує людей. Вони позбавлені доступу і до адвокатів, і до своїх родичів, і це може тривати дуже довго», – зауважує Янков.

За інформацією радника голови СБУ Юрія Тандіта, нині на непідконтрольній Україні території утримується 110 заручників, ще 490 українців вважаються зниклими безвісти під час конфлікту на Донбасі. Список людей, яких можуть у полоні з обох сторін конфлікту оприлюднювала нещодавно депутат Надія Савченко. У СБУ, однак, заявляють про їхню недостовірність.