Росія може влітку атакувати Україну – Фельгенгауер (огляд преси)

У тижневику «Країна» російський військовий експерт Павло Фельгенгауер стверджує, що в серпні цього року Росія зможе атакувати Україну. Але це не означає, що атака обов’язково відбудеться. Стратегічна мета Москви не змінювалася упродовж принаймні останніх 15 років: Україна має бути підпорядкованою Кремлю частиною «русского мира». Для нинішньої російської влади неприпустима інтеграція України в будь-які європейські чи західні інституції та структури. Путін все ще сподівається, що Україна ось-ось розвалиться – через політичну й соціальну напругу, економічні проблеми, а Москва підбере собі її «шматочки». Але Кремль не відкидає, як козиря, воєнного варіанту досягнення мети, зазначає експерт тижневика.

Тижневик «Країна» переконує, що більшість реформ в Україні – локальні й часткові, тому системні зміни не відбулися. Вони або мають миттєвий соціальний ефект, або не зачіпають олігархічних інтересів. Ключові зміни – це державні закупівлі за системою PrоZorro, реформи у газовій сфері, з управління держпідприємствами та в державній службі. Але правила гри і суспільний договір залишилися такі ж самі, як сформувалися всередині 2000-х. Експерт тижневика економіст Андрій Длігач стверджує, що українське суспільство зміниться під впливом глобальних процесів. Нова хвиля модернізації розвиненого світу підштовхне Україну до формування національної ідеї, наголошує тижневик.

Мир – це не лише тоді, коли не йдуть танки чи БМП, а й коли запобігають злочинам. Україна повинна працювати на перспективу, а це значить – із дітьми, наголошує експерт газети «Голос України». Він нагадує, що у будь-якій війні перемагають не військові і поліцейські, а священики і вчителі.

Газета «Україна молода» зазначає, що світові ціни на нафту змінюються стрибками: за невеличким падінням слідує маленький стрибок – і так по колу. Світовий банк, МВФ, інші експерти нещодавно змінили свої прогнози вартості чорного золота у 2017 році – у бік збільшення. Однак деякі аналітики говорять про можливий обвал ціни. Утім, нинішнє подорожчання нафти може бути останнім: проти ініціативи країн ОПЕК де-факто виступають США, які стають експортером вуглеводнів – навіть у країни Азії. На цьому видання наголошує в матеріалі «Нафта у цейтноті».

Майже 6% українців, які отримують пенсії або держдопомогу – субсидію на комунальні послуги, допомогу малозабезпеченим, переселенцям тощо не мають на неї права, переконують у Мінфіні. За інформацією газети «Сегодня», Пенсійному фонду та Мінсоцполітики рекомендовано позбавити виплат понад 1,5 мільйона осіб. Докладніше йдеться в статті «Мінфін відбирає субсидії та пенсії».