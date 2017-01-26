Не слід у всьому шукати російський слід – експерт

Аліна Швидко, Олександр Шевченко

Київ – У Биківні на Київщині невідомі пошкодили українські та польські поховання жертв НКВС на території меморіалу «Биківнянські могили». На бетонних плитах меморіалу вони залишили написи червоною фарбою «СС Галичина», «ОУН-УПА» та лайливі слова польською мовою. У відповідь на це посольство Польщі в Україні направило до українського МЗС ноту з вимогою розслідувати факти вандалізму. У Міністерстві закордонних справ України та Інституті національної пам’яті вважають, що наруга над меморіалами – це провокація, спрямована на погіршення відносин між двома державами. Експерти ж зауважують: не слід скрізь шукати «руку Москви», бо між Україною та Польщею останнім часом дійсно зростає напруга.

Написи нанесені на стіну пам’яті в українській частині меморіалу, там де розміщені прізвища жертв політичних репресій, а також на художні барельєфи та на центральний монумент.

На польській частині стіну пам’яті також зіпсували, крім того, невідомим вдалося частково пошкодити одну із вхідних стел до польської частини меморіалу, каже генеральний директор національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Богдан Біляшівський. За його словами, характер пошкоджень нагадує той, який був в Гуті Пеняцькій (зруйноване село на Львівщині, де на початку цього року було зруйновано пам’ятник загиблим там полякам).

Офіційні реакції

«Очевидно, що це провокація, яка спрямована на загострення українсько-польських взаємин. Тобто написи у нас розташовані таким чином, що начебто на українській частині ображається ОУН-УПА, а на польській частині, грубо кажучи, славиться «СС Галичина», – каже Богдан Біляшівський.

Після того, як про інцидент стало відомо, посольство Польщі в Україні направило до українського Міністерства закордонних справ ноту з вимогою розслідування справи, про це написала речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда у Twitter. Водночас, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський виступив з вимогою дати пояснення акту вандалізму, про що повідомило МЗС Польщі.

Про те, що наруга над меморіалами – це дії провокаторів, каже міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На своїй офіційній сторінці у Twitter він засудив акт вандалізму та написав про те, що вони понесуть відповідальність.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця також додав, що Україна разом із Польщею намагатимуться запобігати провокаціям та злочинним знищенням місць пам’яті.

Українське міністерство культури у своїй офіційній позиції також висловило крайню стурбованість цинічною ситуацією нищення пам’яток історії.

Про наявність третьої сторони, якій вигідне погіршення стосунків між Україною та Польщею, каже директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. За його словами, «цей випадок має спонукати українців та поляків об’єднати зусилля не лише для захисту своїх пам’яток, але й щоб не допустити сіяння незгоди між нашими народами».

Не слід у всьому шукати російський слід – експерт

Не можна виключати, що наруга над меморіалами – це реакція певних українських активістів на дії поляків щодо українців у Польщі. Про це каже експерт з міжнародних та правових питань Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Бузаров. Він, зокрема, згадує про інцидент у польському місті Жешув, де минулої суботи п’ятеро чоловіків побили трьох студентів з України, яким висунули звинувачення у побитті на національному ґрунті. За його словами, не слід у всьому шукати російський слід, бо зараз між Україною і Польщею дійсно неоднозначні стосунки.

Останній рік напруження між Польщею та Україною зростає

«У нас все традиційно пов’язують з Росією, є деякі речі, де на це є причини і можна побачити слід Росії, а є такі, де їх дійсно немає. Є факти. І факт у тому, що останній рік напруження між Польщею та Україною зростає. Особливо різке напруження почалося з голосування в польському сеймі стосовно «Волинської різанини». Всі депутати проголосували за визнання дій ОУН-УПА геноцидом польського народу. Напруга між двома країнами зростає, громадськість має на це реагувати», – зауважив експерт.

Треба не допустити, аби цей факт негативно вплинув на наші відносини

Про схожість між інцидентом у Биківні та у Гуті Пеняцькій каже й польський журналіст, кореспондент «Газети Виборчої» Пьотр Андрусечко.

«Звичайно, і у Польщі, і в Україні кажуть про те, що це справа рук тих, хто хоче зіпсувати відносини між нашими країнами і нашими народами. Але жодних прямих доказів ми не маємо. Тому треба дуже обережно до цього підходити, щоб не допустити, аби цей факт негативно вплинув на наші відносини», – сказав журналіст у коментарі Радіо Свобода.