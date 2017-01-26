Великі міста США готуються захищати своїх жителів без документів від депортації

Президент США Дональд Трамп позбавив федеральних грантів так звані міста-притулки, які захищають і не переслідують нелегальних мігрантів. Очікуються й інші зміни у політиці прийому біженців.

У церкві у Нью-Йорку надають юридичну допомогу нелегалам. Священик Донна Шепер занепокоєна, що президент США Дональд Трамп виконає свою передвиборчу обіцянку і депортує з країни три мільйони нелегальних іммігрантів, які, за його словами, мають судимості.

«До нас по вівторках і четвергах приходять сотні людей, щоб отримати юридичну допомогу для затриманих родичів чи рідних, кого мають депортувати», – каже Донна Шепер.

Нью-Йорк – одне із 40 американських міст, що надають захист нелегалам, обмежуючи права федерального уряду депортувати нелегалів. Це дуже не подобається багатьом законодавцям у Вашингтоні.

«Цим привілеєм у багатьох випадках користуються небезпечні, дуже небезпечні злочинці, які прибули сюди нелегально», – говорить сенатор США Пет Тумі.

У Сенаті серед республіканців лунають пропозиції позбавити міста федеральних коштів, якщо місцева адміністрація не буде співпрацювати у питанні нелегалів з урядом.

Деякі місцеві законодавці також проти того, що їхні міста захищають людей, які не мають документів. Кажуть – цим користуються злочинці.

«Неможливо встановити, звідки ці люди приїжджають, чим вони тут займаються. І це створює прецедент для перебування в країні небезпечних людей», – наголошує законодавець штату Нью-Йорк Рон Касторіна.

Однак голова місцевої Коаліції захисту іммігрантів вважає, що буде гірше, якщо усіх нелегалів почнуть переслідувати.

«Якщо люди бояться звертатися в поліцію, тоді не можна очікувати жодної довіри, і поліція не зможе запобігти жодним злочинам», – зауважила правозахисниця Франсіс Маді.

Президент Трамп також заявив, що планує скасувати програму захисту дітей, які потрапили в країну нелегально, але були захищені від депортації завдяки програмі уряду Обами. Пізніше він пом’якшив свою позицію.

Пунам Дасс, емігрантка із Суринаму, скористалася цією програмою, яка надає дозвіл на роботу та захист від депортації приблизно 750-ти тисячам таких, як вона. Але тепер вона боїться, що її депортують.

«Технічно, я злочинець, тому що в мене немає папірця, який дає мені статус», – каже нелегалка Пунам Дасс.

Адвокат Вікторія Кампос дуже сумнівається, що президент Трамп насправді має намір скасувати цю програму.

«Ми говоримо не лише про захист іммігрантів. Усі ці люди мають борги, вони взяли кредити. Ми вже навіть не говоримо про те, скільки ресурсів піде на скасування цієї програми. Суди Нью-Йорка і так переповнені», – наголошує адвокат Вікторія Кампос.

Деякі правники, втім, вважають, що діти нелегалів повинні нести відповідальність за своїх батьків.

«Якщо ми не будемо забезпечувати дотримання наших законів, ми будемо заохочувати тих, хто зараз по той бік паркану думає: якщо я перетну цей паркан і залишусь нелегалом, принаймні мої діти отримають якісь пільги», – зазначає адвокат Ананд Ахуджа.

Активісти-іммігранти кажуть: рухатись вперед вони можуть лише об’єднавшись та покладаючись на себе. Говорять – лише громадою вони спроможні захистити свої права.