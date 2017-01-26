Що заважає вирішити проблему львівського сміття?

Львівська облдержадміністрація обіцяє очистити Львів від сміття за сім днів. Саме упродовж цього часу полігони кількох сусідніх міст на один раз мали би прийняти накопичені відходи. Утім, мери цих міст своєї згоди поки не дають. У вівторок 24 січня прем’єр Володимир Гройсман викликав «на килим» очільника області Олега Синютку. Він поклав відповідальність за «сміттєвий колапс» на мера Львова Андрія Садового і його адміністрацію, а також закликав знайти системне рішення. Садовий, натомість, послідовно заявляє, що держава повинна допомогти вирішити цю проблему. Про проблему львівського сміття та її політичний аспект Радіо Свобода поспілкувалось із експертами.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F304597018&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Львівська ОДА вирішила одноразово вивезти накопичене за три тижні сміття Львова на полігони області. Таке рішення озвучив голова області Олег Синютка під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівщини. Зокрема, за його словами, сміття можуть прийняти полігони у Дрогобичі, Миколаєві (Львівської області), Бориславі та Самборі.

Жодна громада Львівщини не здатна самостійно прийняти усі ТПВ зі Львова до себе

«Жодна громада Львівщини не здатна самостійно прийняти усі ТПВ (тверді побутові відходи) зі Львова до себе. Тому ми визначимо обсяги, які здатен прийняти кожен полігон, щоби не викликати перевантаження і не спровокувати екологічної небезпеки у регіоні. Говоримо про одноразове очищення Львова і недопущення екологічної катастрофи», – сказав він.

Протягом трьох тижнів із третини майданчиків у Львові перевізники не вивозять тверді побутові відходи – міський полігон закрито за рішенням прокуратури.

Керівництво держави проінформоване поденно про проблематику, яка є у Львові. І дивно стояти збоку і спостерігати

Міська влада розраховує на допомогу невеликих полігонів в області. Утім, за словами міського голови Львова Андрія Садового, мери тих міст, де ці полігони розташовані, не радіють такій перспективі.

«Я говорю з тими мерами, які були запрошені, і питаю: ви готові приймати відходи? А вони кажуть: ні, – говорить Садовий, вкотре наголошуючи, що участь мала би взяти центральна влада. – Наскільки я знаю, керівництво держави проінформоване поденно про проблематику, яка є у Львові. І дивно стояти збоку і спостерігати», – сказав він.

Поки жодне з міст Львівської області та інших регіонів не погодилось підписати угоду з перевізником і міською владою Львова, щоб на їхніх місцевих полігонах приймали львівське сміття.

За словами мера Миколаєва (Львівщина) Олександра Сєнкевича, його місто поки не готове дати згоду.

«Те, що ми готові до розмови – це одне питання. А чи готові чи ні (приймати сміття – ред.) – це інше питання. І воно вирішуватиметься у площині громадських обговорень», – сказав він.

Гройсман викликав Синютку «на килим»

Про те, що з вирішенням проблеми міська влада затягнула, заявив голові Львівщині Синютці прем’єр-міністр Володимир Гройсман, викликавши його «на килим». Вивезення сміття – це зона відповідальності Андрія Садового і його адміністрації, додав голова уряду.

Мешканці Львова не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності міських чиновників

«Мешканці Львова не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності міських чиновників. Будь ласка, запропонуйте системне врегулювання цієї проблеми», – сказав Гройсман.

Синютка з такими докорами погодився – він і на спільних із Садовим засіданнях комісії покладає відповідальність за сміттєвий колапс на львівського мера. На його думку, політичної складової у проблемі немає, і Львів мав би упоратись власними силами.

За даними рятувальників, на Грибовицькому сміттєзвалищі, яке вже вісім місяців закрите, ймовірний черговий зсув, який може завдати значної шкоди довколишній території. Відтак, має бути проведений конкурс щодо рекультивації сміттєзвалища із, як планується, залученням коштів з міського і державного бюджетів.

Сироїд: сміттєвої облоги не було б, якби не було в парламенті «Самопомочі»

Андрій Садовий, натомість, послідовно закликає втрутитись у ситуацію центральну владу. Від нього неодноразово лунали ремарки про те, що саме політична воля його опонентів стає на заваді вирішенню сміттєвої проблеми.

Цієї облоги також не було б, якби не було в парламенті політичної сили, заснованої мером Львова

Такої ж позиції дотримується його колега по політичній силі «Самопоміч», віце-спікер парламенту Оксана Сироїд. На своїй сторінці у Facebook 24 січня вона звинуватила Банкову у тому, що «восьмимісячної сміттєвої облоги Львова не було б, передовсім, якби не успіх Львова».

«Цієї облоги також не було б, якби не було в парламенті політичної сили, заснованої мером Львова, яка не лише відмовилася йти «рабинею Петра» (це Сосюра, в разі чого), але дозволила собі руйнувати корупційні і антиукраїнські задуми тієї ж деспотичної державної влади», – написала вона у соцмережі.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка, натомість, виключає політичну складову із сміттєвої проблеми обласного центру. За його словами, на комісії з’ясували, що немає фактів звернення львівської влади до керівників територіальних органів управління інших населених пунктів області з проханням, щоб сміття, яке нагромаджується на території міста, було вивезене на їхні полігони.

«Відсутні також факти блокування чи тиску з боку представників правоохоронних структур, органів центральної влади на львівську владу щодо врегулювання цієї проблематики чи конструктивного вирішення питання», – зазначив Синютка.

Чи є політичні ігри за проблемою львівського сміття?

Сміттєва проблема – це не питання одного конкретного політика: від цього репутаційно програли всі – міська влада, обласна, уряд, президент, вважає політолог Андрій Єрмолаєв.

Якщо хтось хотів виграти, то я стверджую: програють усі

«Якщо хтось хотів виграти, то я стверджую: програють усі. Не секрет, що львівська влада не була спроможна вирішити цю проблему не лише останні кілька місяців, а кілька років. А невирішеність стала символом регіональної еліти незалежно від партійності», – каже він.

І зараз це перетворюється на екологічну проблему великого масштабу. Яку вирішити має держава, не озираючись на те, до якої політичної сили належить Садовий, говорить політолог.

«Але якщо була політична мета дискредитувати Садового, то вона досягнута. Але не тому, що виникло питання – і це «повісили» на мера. А просто сам Садовий, власне, створив цю ситуацію можливої дискредитації, тому що не вирішував, тому що багато обіцяв», – зазначив Андрій Єрмолаєв.

Це елементарне нехлюйство і низький рівень побутової культури – Матвієнко

Є елементарне нехлюйство і низький рівень побутової культури

Проблема львівського сміття має багато складових, проте політичної серед них немає, вважає політолог Костянтин Матвієнко. З роками людство почало більше споживати, продукуючи все більше сміття. Окрім того, ще з радянських часів над тим, як спланувати сміттєпереробку, не надто думали – територій було багато. Як наслідок, багато українських міст недосконало сплановані для утилізації власних відходів, говорить він.

«Трагедія наших політологів у тому, що вони готові коментувати що завгодно, і шукати політичні інтриги там, де є елементарне нехлюйство і низький рівень побутової культури», – коментує Матвієнко.

А за час, поки політики та посадовці дискутують про те, хто, яким чином та коли має вирішити проблему, у львівського сміття з’явився власний жартівливий акаунт у соцмережі.

​

Жартують й інші користувачі соцмереж на цю тему. Зокрема, про створення сміттєвої поліції – таку пропозицію висунули під час однієї з тематичних конференції на тему львівського сміття.