Посол Кулініч: Австралійські українці – працьовиті оптимісти

26 січня австралійці відзначають національне свято – Australia Day. День Австралії святкують в тому числі представники української діаспори Зеленого континенту.

Етнічних українців там чимало – майже 38 тисяч, за даними посольства України в цій країні. Для них виходять кілька україномовних газет і радіопрограм, в суботніх школах діти діаспори вивчають рідну мову і культуру.

Дипломатичним відносинам – 25 років

2017 рік для України й Австралії є особливим, ювілейним: 10 січня дипломатичним відносинам між двома країнами виповнилося 25 років.

Проїхавши за перший рік своєї каденції майже всією державою, що займає цілий континент, надзвичайний і новноважний посол України в Австралії пан Микола Кулініч особисто переконався в тому, що спільнота українців – динамічна, працьовита, оптимістична.

«Австралійці українського походження є дуже дієвою силою. Вони підтримують українську ідею і нашу державу», – зауважив він.

Український дипломат згадує, що історичною подією торік був приліт в австралійський аеропорт Перт українського супер-літака Ан-225 «Мрія».

Зараз, крім стосунків політичних і економічних, взято курс на культурно-мистецьку співпрацю.

Нещодавно в Мельбурні пройшов показ дитячих аматорських «короткометражок», присвячених Україні. Тепер є ідея проведення для маленьких українців Австралії дитячого кінофоруму – такого, як Одеський міжнародний дитячий кінофестиваль «Next».

Дипмісія і громада активніше співпрацюватимуть

Взагалі, як вважає генеральний секретар Всесвітнього конгресу українців (ВКУ) і голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів, «Україна всюди, де є люди з українським корінням». За його словами, в цьому році низкою мистецьких заходів відзначатимуть 70-річчя поселення українців в Австралії.

Взаємодію української громади п’ятого континенту і дипломатичної установи де-юре закріплює меморандум, який Стефан Романів і Микола Кулініч підписали наприкінці минулого року. В документі йдеться про розвиток регіонального промислового і економічного співробітництва, навчальні й освітні програми, розширення інформаційної присутності України в Австралії тощо. Отже роботи попереду багато.

«При Сіднейському університеті організована так звана «Українська демократична ініціатива», яка просуває позитивний імідж України в контексті протидії пропаганді Російській Федерації», – також повідомив Микола Кулініч.