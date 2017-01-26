Санкції проти російського виробника «Буків» законні – суд ЄС

Суд Європейського союзу визнав законність запровадження санкцій проти російського державного заводу «Алмаз-Антей», який виготовляє військову техніку, зокрема, зенітно-ракетні комплекси «Бук». Це рішення було опубліковане у відповідь на скаргу заводу. У компанії «Алмаз-Антей» назвали це рішення політичним. Між тим, як очікують, у березні санкції проти цієї російської компанії будуть продовжені ще на півроку.

У своєму рішенні суд заявляє, що Рада Євросоюзу надала достатні свідчення того, що Москва відправляє зброю бойовикам на Донбасі. Тож, заявили у суді, «Алмаз-Антей», який виробляє зброю і військове обладнання у Росії, опосередковано підтримує порушення територіальної цілісності України.

«Суд відхилив позов «Алмаз-Антей» і таким чином підтримав рішення про замороження грошових фондів компанії. Суд дійшов висновку, що Рада ЄС не діяла непропорційно, вирішуючи заморозити кошти підприємств, які підтримують, матеріально чи фінансово, дії російської влади, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – мовиться у рішенні суду, опублікованому 25 січня.

У суді наголосили, що Рада ЄС не зобов’язана була доводити пряме використання сепаратистами на Донбасі зброї, виготовленої російським концерном, для обґрунтування санкцій.

У російській компанії назвали рішення суду політично мотивованим.

«Ми вважаємо це рішення політичним і таким, що не базується на юридичних оцінках», – заявили у прес-службі «Алмаз-Антей».

Санкції проти «Алмаз-Антей» мають знову продовжити

Санкції проти цієї російської компанії були продовжені у серпні 2016 року на шість місяців. Як очікують, у березні їх продовжать ще на півроку.

В офіційному журналі Євросоюзу наголошувалося, що «влада Росії надавала важке озброєння сепаратистам на сході України, що призводило до дестабілізації», і що ця зброя, серед іншого, використовувалася під час «збиття літаків», а державна російська компанія «Алмаз-Антей» «зробила внесок у дестабілізацію України».

Міжнародне розслідування встановило, що із ЗРК «Бук», доставленого на окуповану частину Донбасу з Росії й потім поверненого назад, був збитий 2014 року авіалайнер «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, у якому загинули всі 298 людей, що були на облавку.

Пасажири і команда «Боїнга-777» були серед понад 9 тисяч 750 людей, що загинули під час конфлікту на Донбасі, який триває з квітня 2014 року.

Росія і виробник «Буків» «Алмаз-Антей» продовжують заперечувати це. Представники заводу заявляють, що проведені тести показали, що ракета була випущена зі старої моделі «Бука», яку російська армія уже не використовує, і що вона була випущена з підконтрольної Україні території. Представники слідства відкидають ці заяви, заявляючи, що вони не підкріплені доказами.

Починаючи з 2014 року, Захід у кілька етапів запровадив у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.