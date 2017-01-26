«Я вірю в Україну» – юна чемпіонка Латвії з фігурного катання

Рига – 11-річна українка Марія Болшева переїхала з батьками із Києва до Риги три роки тому, і за цей час змогла стати чемпіонкою Латвії та призером міжнародних змагань з фігурного катання у своїй віковій групі. Марії подобається Латвія, але вона сподівається з часом повернутися на Батьківщину, щоб здобувати перемоги під прапором України.

Марія Болшева розповіла Радіо Свобода, що обрала одиночне катання, оскільки звикла покладатися на власні сили. Ця якість, а також воля до перемоги і тривалі тренування, допомогли дівчинці здобути перше місце в чемпіонаті Латвії 2015 року.

«Я дуже хвилювалася, але тренувалася довго і досить завзято, і у мене вийшло», – каже Марія Болшева.

Зараз юна спортсменка під керівництвом тренера Раймо Рейнсалу готується до міжнародних змагань з фігурного катання Volvo Open Cup 32, які відбудуться у Ризі 27-29 січня. В минулому році дівчинка на таких змаганнях здобула перше місце. Загалом за час перебування в Латвії у неї назбирався цілий арсенал нагород різного ґатунку за участь у змаганнях з фігурного катання.

«У неї всі змагання з призовими місцями»

Керівник латвійського клубу фігурного катання «Сrystals Ice» Ольга Ковалькова в інтерв’ю Радіо Свобода відзначила прогрес Марії, талант та старання дівчинки.

«Три роки вона живе і тренується тут. Зараз дитина робить потрійні стрибки і отримує перші місця усюди, де тільки можна. У неї всі змагання з призовими місцями», – каже Ковалькова.

Мама Марії Олена Болшева розповіла, що дівчинка стала на ковзани в Україні, коли їй ще не було двох років. Олена відзначила потужну тренерську школу в Україні, а в Латвії для Марії виявилося більше можливостей, зокрема й щодо участі в змаганнях.

«Коли ми запитуємо у Марії, чи їй не набридло, то вона каже, що просто себе не уявляє без ковзанів, це її життя, її мрії, це все те, чим вона живе», – каже Олена Болшева.

Вчиться Марія у Золітудській гімназії з білінгвальною системою навчання, непогано володіє латиською мовою. Життя в Латвії дівчинці подобається, бо, за її словами, тут спокійно, щирі люди, готові прийти на допомогу, гарна архітектура і природа.

«Несправедливість в Україні має припинитися найближчі півроку»

Але не забуває дівчинка і свою Батьківщину. Марія вірить, що в Україні буде мир, українці переможуть у війні і подолають всі внутрішні негаразди.

«Тому, що в мене дух український і я завжди вірю у свою Батьківщину. Думаю, що та несправедливість, яка зараз відбувається в Україні, має припинитися найближчі півроку. Хочу, щоб просто усе стало на свої місця, як було раніше і, щоб я повернулася в Україну», – каже Марія Болшева.

Дівчинка хотіла б виступати на змаганнях під прапором України.

Наразі батьки Марії, які, окрім неї, виховують ще двох дітей, сподіваються на те, що фінансова підтримка у спорті талановитих дітей з боку держави та спонсорів буде більш потужною як у Латвії, так і в Україні.