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«Я и рыжий сепар». Книга с таким названием вышла в группировке «ДНР». Посвящена она убитому наемнику Арсену Павлову с позывным «Моторола». Автор книги – российский журналист Семен Пегов, заявляет, что был лично знаком с «Моторолой». В Книге описываются события лета 2014 года в Славянске и Иловайске. Подобные информационные вбросы сепаратисты используют для того, чтобы постоянно освежать память искусственно созданного героя. Особенно авторы таких текстов рассчитывают на молодежь, считают психологи и эксперты информационной войны.

Автор книги «Я и рыжий сепар» Семен Пегов так объясняет название своего произведения: «рыжим сепаром» Семена когда-то назвал «Моторола».

«В очередной своей интаграмме (инстаграмме «Моторолы» – ред.), где мы с «Мотором» стоим, он выложил эту фотку и в своей провокационной манере подписал ее «Я и рыжий сепар». Мы оба рыжие стояли, и он недвусмысленно намекал на меня тоже», – заявил на презентации своей книги Семен Пегов.

Семен Пегов назвал свою книгу «важным творческим пластом в литературе». Хотя в ней описано только 2-3 месяца жизни Моторолы. Автор считает свое издание серьезным произведением, а не дневником.

«Идет популяризация, и «Моторолу» делают «из грязи в князи»

Книги – это только начало, скоро боевики сделают документальный, а может, и художественный фильм о «Мотороле», считает эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров. В лучших традициях советской и российской пропаганды сепаратисты создают идолов, о которых нужно часто напоминать и которых им необходимо восхвалять. Остальное, замечает эксперт, люди сами придумают. Наемнику «Мотороле», расстрелявшего, по его словам, минимум 15 человек, посвящают песни, книги и даже иконы, рассказывает Вячеслав Гусаров.

«В декабре 2016 года в Москве проходило заседание землячества Донбасса. И на этом заседании выступал Иосиф Кобзон и он исполнил песню, которую посвятил террористу «Мотороле». В Сербии нарисованы муралы, где изображен «Моторола» со звездой героя. В Питере на трансформаторной будке нарисовали целое панно с «Моторолой». «Моторола» – это иконка. Идет популяризация, и «Моторолу» делают «из грязи в князи», – говорит Гусаров.

Книгу «Я и рыжий сепар» никто покупать не будет, но от этого она не становится менее опасной, считает психолог Юрий Калашников. Ее развезут по школам и библиотекам, будут давать читать детям. В подсознании подростков легко формируются так называемые «закладки». Это манеры поведения или образы, которые активируются, когда человек попадает в ситуацию, описанную в книге, рассказывает Юрий Калашников.

«Эти «закладки» очень важны в детском и юношеском возрасте. Они могут дремать 5, 10, 15 лет. А потом при обработке, если человек не попал в жизнь нормальную, она не очень складывается, тогда возникнет искусственно созданный светлый образ, за который можно зацепиться. И стать подобным «Мотороле» «лифтером», – предупреждает Калашников.

Приехавший из России боевик Арсен Павлов, известный как «Моторола», погиб 16 октября 2016 года, он взорвался в лифте, когда поднимался домой.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)