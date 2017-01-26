«Воля або смерть!» стала на противагу «Життя за царя!» – у цьому сенс сучасного конфлікту – Хомич Цьогорічна міжнародна літературна премія «Воїн світла» відзначила нагородами білоруса Михайла Скоблу за книжку в жанрі есе «Саркофаги страху» та українця Миколу Хомича за роман «Загадка гробниці». У 2017-му автори-переможці писали про духовний спротив авторитаризму, насильству, інформаційній війні, що нав’язує пострадянському простору сучасна Росія. «Воля або смерть!» стала на противагу «Життя за царя!» – у цьому сенс сучасного конфлікту, зазначає Хомич.