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26 січня 2017, Київ 20:28
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«Воїни світла» говорили про духовний спротив насильству Росії (відео)

«Воїни світла» говорили про духовний спротив насильству Росії (відео)
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«Воля або смерть!» стала на противагу «Життя за царя!» – у цьому сенс сучасного конфлікту – Хомич Цьогорічна міжнародна літературна премія «Воїн світла» відзначила нагородами білоруса Михайла Скоблу за книжку в жанрі есе «Саркофаги страху» та українця Миколу Хомича за роман «Загадка гробниці». У 2017-му автори-переможці писали про духовний спротив авторитаризму, насильству, інформаційній війні, що нав’язує пострадянському простору сучасна Росія. «Воля або смерть!» стала на противагу «Життя за царя!» – у цьому сенс сучасного конфлікту, зазначає Хомич.

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