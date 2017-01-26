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Иконы Христа на столбах и флагах, имперские флаги России, стикеры «работайте, братья» на стёклах такси – всё это реалии неподконтрольного Донецка, о которых продолжает рассказывать блогер Станислав Васин в своём фотоматериале. Донецк по-прежнему сочетает в себе идеологию «русского мира» с коммерческими брендами советского прошлого и атрибутов русской культуры. Продолжение путешествия по Донецку – в репортаже Станислава Васина.

– Война на Донбассе очень часто граничит с бизнесом и в рекламной сфере. Из концепции «русского мира» вышел ряд брендов, которые теперь используются как в пропаганде, так и в коммерции. К таковым относится магазин «Блокпост» в одном из центральных районов Донецка, который активно использует военную тематику не только в названии, но и в оформлении помещения: сам магазин окрашен в цвет камуфляжной сетки. Однако ассортимент товаров здесь не имеет ничего общего с войной: это в основном продукты, а также корма для животных.

​ ​Популярная в Донецке советская тема находит отражение в целом ряде продукции так называемой «ЛНР», которая использует дизайн советской упаковки. К числу таких товаров относится молоко, сливочное масло и мороженое. А недавно к ним присоединился ещё и сахар.

Бренд «народный» используется на неподконтрольных территориях не только в качестве названий самих так называемых «ЛДНР» и местных газет, но и в названиях гастрономов и даже пластиковых окон.

Тема так называемого «исконно русского» находит себя в закусочных и кафе, таких, как «Рассея» и «Теремок» – с атрибутами русского самовара и плюшек.

Здесь же «русский мир» преломляется и в религиозную плоскость, – но уже на грани коммерции с идеологией: на месте одного из бывших блокпостов боевиков в Макеевке до сих пор прибита к столбу икона Христа с надписью «С нами Бог».

Похожее изображение можно встретить и на флаге «Союза ветеранов Донбасса «Беркут», который располагается возле здания бывшей донецкой обладминистрации.

Здание же самой администрации по-прежнему «украшает» надпись «Россия», а рядом находится указатель, к которому, помимо улиц, сепаратисты прикрепили ещё и табличку «Киев 777 км», по аналогии с указателями «Берлин» во Второй мировой.

Однако уже чуть ниже, у Крытого рынка, религиозная тема становится исключительно коммерческой, и здесь в большом количестве продают имперские флаги России с надписью «Мы русские. С нами Бог».

Советское прошлое вернулось в Донецк и с возвращением названия «гастроному «Москва». До занятия Донецка сепаратистами на месте гастронома располагался магазин импортной одежды.

Особое место занимает атрибутика на авто, которая сочетает в себе надписи «спасибо деду за победу», георгиевские ленты, наклейки с флагом так называемой «ДНР», и даже недавно ставший популярным бренд «работайте, братья». Эта фраза принадлежит российскому полицейскому Магомеду Нурбагандову, погибшему от рук боевиков группировки «Исламское государство». Однако в так называемой «ДНР» из неё сделали символ сопротивления ВСУ, а перед своей гибелью с этой надписью успел сфотографироваться Моторола, – и теперь её можно встретить даже на заднем стекле донецких такси.

​Пропаганда группировки «ДНР» использует практически всё возможное пространство для продвижения своих идей. Так, на рекламных щитах часто встречается надпись «У нас нет нацистов, которые чувствуют себя хозяевами страны».

Пропаганда распространена даже на остановках общественного транспорта. Например, остановка «Ганзовка» на границе Макеевки и Донецка украшена триколором и надписями «Донецкая республика» и «Молодая республика».

Отдельным брендом в сфере торговли стал так называемый «знак качества» от инициативы «Народный контроль», члены которого занимаются проверкой качества продукции в торговых сетях, магазинах и на рынках группировки «ДНР». Надо сказать, что «Народный контроль» – едва ли не единственная организация в оккупации, которая действительно качественно выполняет свою работу, не обращая внимания на жёсткую оккупационную вертикаль и связи владельцев торговых точек. Множество магазинов и рынков Макеевки и Донецка неоднократно подвергались жёсткой проверке от «народных контролёров». При этом теряли клиентов, а иногда и закрывались. Впрочем, сами рынки в группировке «ДНР» уже давно «национализированы» и стали «дочерними предприятиями» так называемого «государственного предприятия «Рынки Донбасса».

Наконец, в последнюю неделю Макеевку и Донецк вплоть до отдалённых районов – буквально усеяли одним и тем же объявлением, которое можно встретить в некоторых местах через каждые 10 метров. С учётом общего положения в оккупации, звучит оно просто как шутка, сообщая о готовности выложить приличную сумму за покупку рогов сайгака, бивня мамонта, клыка моржа и рога носорога. Откуда у местных жителей могут оказаться все эти «вещи» – сложно судить. Однако с учётом масштабов распространения объявления – его автор действительно верит в успех.