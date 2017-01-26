Рішення Трампа будувати стіну з Мексикою здійняло хвилю обурення в Латинській Америці

Президент США Дональд Трамп наказав побудувати стіну вздовж кордону США з Мексикою. Під час церемонії в американському Департаменті внутрішньої безпеки він підписав розпорядження розпочати будівництво межі на кордоні. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто одразу засудив цей крок і заявив, що його країна не платитиме за будівництво стіни. Водночас своє обурення рішенням про побудову стіни висловили і кілька лідерів країн Латинської Америки.

Обіцянка збудувати стіну на кордоні з Мексикою була однією з ключових у Дональда Трампа під час виборчої кампанії. І той факт, що вже вступивши на посаду, він почав реалізацію цією ідеї в перші ж дні перебування в Білому домі, може свідчити про серйозність його намірів і що стіні таки бути за президенства Трампа.

«Секретар з питань внутрішньої безпеки, що працює зі мною і моєю командою, почне негайно будувати стіну на кордоні. Ця стіна також допоможе Мексиці стримувати нелегальну імміграцію з Центральної Америки і зруйнувати мережі картелів, які вдаються до насильства», – сказав Трамп.

«Безпрецедентний сплеск нелегальних мігрантів з Центральної Америки завдає шкоди як Мексиці, так і США, і я вірю, що кроки, яких ми вживаємо, починаючи прямо зараз, дозволять поліпшити безпеку обох наших країн. Для Мексики це буде дуже, дуже добре», – додав новий президент США.

Трамп обіцяв не лише збудувати стіну, а неодноразово заявляв, що Мексика заплатить за її зведення або, принаймні, пізніше якимось чином поверне кошти за будівництво.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто розкритикував розпорядження Трампа про будівництво стіни і категорично відмовив у фінансуванні його країною цього проекту.

«Мексика не вірить у стіни. Я вже казав про це і говорю знову: Мексика не буде платити за будь-яку стіну. Мені прикро, і я засуджую рішення США щодо будівництва стіни, яка не тільки не об’єднує нас, а розділяє нас вже багато років», – сказав мексиканський лідер.

Але в інтерв’ю американському телеканалу АВС – першому інтерв’ю з моменту вступу на посаду 20 січня – Трамп щодо фінансування проекту сказав так: «Все це буде повернуто пізніше з допомогою різних (фінансових) трансакцій, які ми робитимемо з Мексикою. Ця стіна не коштуватиме нам нічого».

Між тим, Ньєтто наказав Міністерству закордонних справ Мексики посилити захист мексиканських мігрантів, які перебувають на території США, додавши, що півсотні консульств Мексики в США «стануть справжніми захисниками прав мігрантів».

Президент Мексики скасував візит до Вашингтона, планований на 31 січня. Раніше деякі депутати мексиканського парламенту закликали його до цього, а сам Трамп 26 січня написав у Твіттері, що Ньєтто краще не приїздити, якщо він не хоче платити за спорудження стіни.​

Американо-мексиканський кордон тягнеться від штату Каліфорнія на сході до Техасу на заході і цей кордон є найактивнішим щодо перетинання кордоном у світі. Щороку його долають 763 мільйони людей – це легально, але також багато долають його і нелегально. Кордон проходить як повз густонаселені райони і міста, так і через пустелі й важкодоступні місцевості.

Загальна довжина кордону між США та Мексикою – 3,201 кілометрів, а є ще морський кордон – в Мексиканський затоці та біля тихоокеанського узбережжя.

З американського боку також діє прикордонна зона довжиною 160 кілометрів, де правоохоронці можуть зупиняти і перевіряти будь-кого. Також діє і 40-кілометрова зона, де може здійснюватися перевірка та обшук житлових будівель на предмет переховування чи надання прихистку тим, хто нелегально перетнув кордон.

Реакція латиноамериканських лідерів

Коли президент Трамп оголошував про виконавче рішення почати будівництво стіни, то наголошував, що йдеться про зупинку нелегальної міграції до США не лише з Мексики, але з цілої Південної Америки.

Справа у тому, що заможні й демократичні США є своєрідним магнітом для багатьох латиноамериканців, які живуть в бідності, – а часом і злиднях – інколи не в цілком демократичному середовищі, за розвинутої корупції, подекуди при засиллі криміналу і наркодилерів.

Користувачі соціальних мереж жартують, що в Мексиці вже почались тренування як долати стіну Трампа:

Одними з перших серед латиноамериканських лідерів відреагували крайні ліві президенти Еквадору – Рафаель Корреа та Болівії – Ево Моралес.

«Рішенням для зупинки міграції не є стіни чи кордони, а є солідарність, гуманність, мир та добробут для кожного у світі. Допоки не буде справедливого розподілу багатства, цього не досягнути, соціальні проблеми світу не будуть вирішені», – сказав Корреа під час саміту країн Латинської Америки та Карибського басейну в Домініканській республіці.

«Я закликаю президента США розробити міграційну політику, яка поважає права людини та наближає створення всезагального громадянства. Брати й сестри, не може бути людини в світі, яку вважають «нелегальною», – заявив болівійський лідер Ево Моралес.​

Будівницвто стіни є частиною ширшої стратегії Трампа та його адміністрації щодо боротьби з нелегальною іміграцією. Іншим виконавчим рішенням нового президента стало обмеженння на виділення коштів з федерального бюджету тим американським містам, які не арештовують чи не затримують нелегальних мігрантів.

В найближчі дні також очікують й інших кроків Трампа в цьому напрямку – американські ЗМІ пишуть про можливість запровадження тимчасової заборони на прийняття біженців, а також призупинку видачі віз США громадянам Сирії, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.