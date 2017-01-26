Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Віктор Єжов, який є головуючим суддею у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, заявив про самовідвід через «втручання ззовні». 25 січня слідчі прокуратури за матеріалами СБУ внесли до ЄРДР інформацію про кримінальне провадження за фактом сприяння Єжовим терористичній організації (ч.1 ст.258-3 ККУ). Цей документ держобвинувачі Штепи вручили у залі суду. Подробиці провадження щодо судді у прокуратурі наразі не розголошують. Наступне засідання за обвинуваченням Штепи буде призначене після затвердження нової колегії суддів. Штепу затримали у липні 2014 року. Восьмого жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.