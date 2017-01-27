Радіо Свобода Daily: чиїми літаками літає у Мінськ українська делегація?

«Чартер на Мінськ»

Лише за минулий рік у Мінську відбулося близько 30 публічно анонсованих зустрічей Тристоронньої групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Як до Мінська на ці важливі переговори дістається українська делегація? Чи забезпечена вона літаком зі, скажімо, державного авіапарку? Чи, може, літають рейсовими літаками? Знімальна група програми «Схеми» виявила, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом чартерами. Але не державними, а чомусь приватними.

Нова блокада на Сході

Активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони обіцяють влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар». Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування ділянки залізниці може призвести до проблем енергопостачання на Луганщині, а прокуратура відкрила кримінальне провадження. Блокада Донбасу – дурість чи припинення підживлення угруповань, що діють на окупованій частині? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода».

10 діб для Курбедінова

Підконтрольні Росії силовики в Криму затримали Еміля Курбедінова (він є адвокатом кількох фігурантів кримських справ щодо «Хізб ут-Тахрір» і про мітинги 26 лютого 2014 року, а також кримського журналіста Миколи Семени). Його звинувачують у «поширенні екстремістських матеріалів». Після затримання силовики провели обшуки в помешканні й офісі Курбедінова, де вилучили оргтехніку. Згодом суд вирішив арештувати адвоката на 10 діб. В українському МЗС заявили, що таким чином Росія переходить на новий рівень залякування. На місці затримання побував наш кореспондент і зафіксував усе на відео та фото.

Церцвадзе вийшов на волю

Боєць АТО з «Грузинського легіону» Ґія Церцвадзе вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО. Але наразі на час екстрадиційної перевірки. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Громадянина Грузії Ґію Церцвадзе затримали українські силовики 15 січня в київському аеропорті Жуляни, коли він повертався з Грузії до України: на кордоні спрацювала база Інтерполу. Його оголосила в міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних, як стверджує Слідчий комітет Росії, 2003 року в місті Сочі. (відео про нього тут)

Не платитимуть за «стіну»

Мексика не буде платити за стіну на кордоні зі США, про швидкий початок будівництва якої заявив американський президент Дональд Трамп. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто у телезверненні засудив рішення Трампа. За його словами, воно ухвалене в той момент, коли Мехіко почало переговори з Вашингтоном про нові правила співпраці в галузі торгівлі, безпеки й міграції.

«Я і рудий Сєпар»

Книга з такою назвою видали в угрупованні «ДНР». Присвячена вона вбитому російському громадянину Арсену Павлову з позивним «Моторола». У книзі описуються події літа 2014 року в Слов'янську та Іловайську. Автор – російський журналіст Семен Пегов назвав свою книгу «важливим творчим пластом в літературі». Хоча в ній описано тільки 2-3 місяці життя «Мотороли». До того ж автор вважає своє видання серйозним твором, а не щоденником.

Математична «Нобелівка» для українки

На завершення надихаючі історії двох українок. Перша про 11-річну Марію Болшеву. Три року тому дівчинка переїхала з батьками із Києва до Риги і за цей час змогла стати чемпіонкою Латвії та призером міжнародних змагань із фігурного катання у своїй віковій групі. Друга історія про вчену Марину В’язовську, яка отримала «Премію Салема 2016» (аналог «Нобелівки» для математиків). Математик розв’язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, – в 24-вимірному.

Намагайтесь бути в безпеці та продовжуйте робити своє!

Ваше Радіо Свобода Daily