Беззахисний Крим: усунення адвоката Курбедінова

Кримськотатарський національний рух на 10 днів втратив одного зі своїх головних захисників. На такий термін 26 січня в окупованому Криму в Сімферополі заарештували адвоката Еміля Курбедінова. Його затримання відбулося, коли він зі своїм колегою Едемом Семедляєвим поспішав на допомогу до Бахчисарайського активіста Сейрана Салієва, до якого прийшла з обшуком поліція. Кореспондент Крим.Реалії стежив за тим, як відбувалося затримання, обшук і арешт провідного кримського адвоката.

Вранці 26 січня в квартирі Бахчисарайського активіста Сейрана Салієва пролунав стук у двері. Він проживає там зі своєю матір’ю Зодіє ‒ ветеранкою кримськотатарського національного руху і дружиною Муміне, яка нещодавно лежала в лікарні через загрозу переривання вагітності.

Коли члени сім'ї Салієва відкрили двері, вони побачили на порозі озброєних до зубів бійців ФСБ і російської поліції. Ті зачитали їм постанову про проведення обшуку у зв'язку з публікаціями Сейрана в соціальних мережах «екстремістського змісту».

«Я говорю, а що це за цирк-шапіто? ‒ переказує те, що сталося дружина Сейрана Муміне Салієва, ‒ «А один кричить: «Який ще цирк?!». Я відповідаю: «Я маю на увазі, що ви прийшли з автоматами, собаками. З яким ви ще наміром прийшли?». А він каже: «Ми так боремося з ворогами держави».

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Після діалогу подібного змісту силовики провели обшук. За словами членів сім'ї Салієва, співробітники ФСБ шукали літературу, яка могла б свідчити про причетність Сейрана до угруповання «Ісламська держава» або «Хізб-ут-Тахрір». Вони перевернули книжкові полиці, але нічого забороненого там не знайшли. В результаті поліцейські вилучили два мобільних телефони, допитали Муміне Салієву і забрали її чоловіка з собою.

Викрадення таємниці

Поки у Сейрана тривав обшук, біля під'їзду його будинку поступово збиралися бахчисарайці, щоб підтримати свого соратника і єдиновірця. Салієв та його мати Зодіє користується великим авторитетом серед співвітчизників. Вони намагаються допомагати бахчисарайцям, у яких виникли проблеми з силовиками, і не пропускати обшуки і судові засідання.

Нещодавно Бахчисарайський суд присудив Сейрану штраф у розмірі 20 тисяч рублів. Приводом для цього стало те, що під час обшуку в кафе «Салачик'» 12 травня 2016 року, він через мікрофон, встановлений в мечеті, закликав допомогти співвітчизникам.

Під час обшуку у Салієва людей, які прийшли його підтримати, ставало все більше і більше. Коли Сейрана виводили з під'їзду, озброєним бійцям ОМОНу довелося вибудувати оточення. У цей момент обстановка загострилися: присутні почали скандувати «Аллаху Акбар!» та інші мусульманські гасла, один із силовиків відштовхнув жінку, що спровокувало невелику бійку і викликало агресію у громадськості.

Тим часом недалеко від місця проведення обшуку у сім'ї Салівих перебували кримські адвокати Еміль Курбедінов та Едем Семедляєв, які поспішили на допомогу до співвітчизників. За кілометр їхню машину зупинив патруль ДПС. Коли це сталося, Курбедінов почав пряму трансляцію в Facebook, і за подальшими подіями можна було спостерігати в режимі онлайн.

«Ми розцінюємо це як пряме перешкоджання адвокатській діяльності, інакше я це ніяк не назву. Всі машини проїжджають, саме наша машина була вибірково зупинена ось цими панами», ‒ сказав Курбедінов під час стриму.

Після цих слів до машини кинулася група російських поліцейських в масках. Прямо під час прямої трансляції вони підійшли до Курбедінова і оголосили про те, що він затриманий. Дві інші групи силовиків паралельно виїхали в офіс адвокатів і квартиру Курбедінова, де вони провели обшуки.

В адвокатській конторі поліцейські перевернули догори дном папки з документами і вилучили комп'ютери та іншу оргтехніку.

Я повідомляв співробітникам МВС, що цей офіс є офісом адвокатів, і всі предмети, і всі справи, які тут перебувають, є адвокатською таємницею

«Я повідомляв співробітникам МВС, що цей офіс є офісом адвокатів, і всі предмети, і всі справи, які тут перебувають, є адвокатською таємницею. Однак, вони ніяк не реагували і продовжували свої слідчі дії», ‒ розповів Едем Семедляєв.

Інший обшук ‒ у квартирі Еміля Курбедінова відбувався у ще більш напруженій і драматичній атмосфері. У цей момент там перебувала майже вся його сім'я: стара бабуся, мати, дружина і малолітні діти. Дружина Курбедінова відмовлялася пропустити всередину поліцейських, адже в постанові суду був санкціонований не обшук, а обстеження їхнього житла. За тим, що відбувається, можна було також стежити в режимі реального часу у трансляції в Facebook, яку вів один із активістів, які перебували в квартирі.

Під час суперечок сім'ї Курбедінова з поліцією його старенькій бабусі стало погано з серцем, і їй довелося викликати швидку. Через деякий час на місце прибув наряд ОМОНу, адвокат Джеміль Темішев і обшук таки відбувся.

«Порушення» 4-річної давності

Коли Еміля Курбедінова та Сейрана Салієва затримали, було незрозуміло, з чим це пов'язано, і що їм загрожує. У прокремлівських ЗМІ з'являлися тривожні новини з посиланням на голову російського Держкомнацу Криму Заура Смирнова про те, що на півострові йде операція зі знешкодження осередку «Хізб-ут-Тахрір». У багатьох виникло занепокоєння, що затриманим може загрожувати арешт за «терористичною» статтею.

Однак надалі виявилося, що Курбедінову і Салієву інкримінують адміністративні статті ‒ за нібито поширення екстремістських матеріалів. Їхня максимальна санкція ‒ це арешт на 15 діб.

Справа Курбедінова слухалася в Залізничному районному суді Сімферополя. Виявилося, що Центр «Е» вирішив притягнути його до відповідальності за публікацію в соціальній мережі «Вконтакте», розміщену в червні 2013 року. Вона становить собою перепост зі сторінки «Хізб-ут-Тахрір Україна» про мітинг членів цієї організації в Сімферополі.

У своєму виступі на суді Еміль Курбедінов допустив, що він дійсно зробив цю публікацію, але спростував факт поширення екстремістських матеріалів.

«Тоді, в далекому 2013 році, в Сімферополі відбувалося багато мітингів «Хізб ут-Тахрір», і я міг розмістити відео і фотоматеріали. Але ні про яку пропаганду не йдеться. Тоді «Хізб ут-Тахрір» не була заборонена в Криму, діяла легально. Я розмістив і забув про це. Якби співробітники ЦПЕ повідомили мені, що цей запис порушує закон, я б відразу видалив його. Якогось наміру не було. Я просто забув про запис», ‒ наголосив Курбедінов.

Однак в остаточному підсумку аргументи адвоката не були взяті до уваги, і суддя Тетяна Бельничук визнала Курбедінова винним і призначила покарання у вигляді 10 діб арешту.

Паралельно в Бахчисарайському районному суді йшли слухання у справі Сейрана Салієва. За словами його адвоката Айдера Азаматова, активіста визнали винним в порушенні двох статей: 20.3 і 20.29 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії. Це публічна демонстрація і розповсюдження екстремістських матеріалів. Салієв отримав 12 діб арешту.

«Суддя визнав екстремістськими аудіозаписи, які були у нього на сторінці «Вконтакте», і фотографії організації «Хізб ут-Тахрір», які він викладав нібито для поширення. Це прапори і все інше», ‒ сказав адвокат Азаматов.

Зачистка захисників

Сейран Салієв найближчі 12 днів проведе в ізоляторі тимчасового утримання. Очікується, що там же 10 днів проведе адвокат Еміль Курбедінов. Нагадаємо, він є захисником у великій кількості політичних кримінальних справ в Криму, включаючи справи журналіста Миколи Семени і заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Останній за два дні втратив відразу двох адвокатів. 25 січня співробітники ФСБ насильно забрали на допит його захисника, росіянина Миколу Полозова. Його допитали саме у справі Умерова, в зв'язку з чим він може втратити статус захисника, оскільки з нього намагалися взяти свідчення як свідка.

Сам Полозов розцінює події останніх двох днів в Криму, як удар по захисниках кримських політичних активістів. На його думку, це може свідчити про підготовку російських спецслужб до нового витка арештів і переслідувань.

«Російська влада зараз ставить своїм завданням насамперед зачистити захисників, які здійснюють захист людей у цих кримінальних справах. Я не виключаю, що стосовно Еміля в кінцевому підсумку буде порушена кримінальна справа. Все це відбувається на тлі абсолютного мовчання з боку Федеральної палати адвокатів, адвокатської спільноти, що безумовно розв'язує руки російським силовикам», ‒ сказав Микола Полозов.

У свою чергу Ільмі Умеров, який втратив двох адвокатів, також вважає, що те, що трапилося ‒ це акція залякування не тільки його особисто, але і всіх кримських татар, а також тих, хто їх захищає або може захистити.

«Це робиться, щоб залякати адвокатів не тільки діючих, а й потенційних, щоб вони подумали, перш ніж входити в якийсь процес, в якому обвинувачені ‒ кримські татари. І ще один момент ‒ вони потихеньку підступаються до репресій щодо Меджлісу, який тепер, як «Хізб ут-Тахрір», входить у список заборонених організацій», ‒ сказав Умеров у коментарі для Крим.Реалії.

Заступник голови Меджлісу переконаний, що нова тактика російських спецслужб нічим не допоможе ФСБ, і на місце кожного усунутого адвоката прийдуть двоє нових.

Керівництво ФСБ, МВС та інших російських силових органів не зробило жодної публічної заяви з приводу кримських обшуків та арештів, які відбулися 26 січня.