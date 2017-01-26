У конкурсі на голову Нацполіції лідирують 19 кандидатів

Київ – Десять із 70 осіб, які змагаються за крісло керівника Нацполіції, відповідають основним критеріям для цієї посади, повідомили українські та західні експерти, які входять до складу конкурсної комісії. Вони стверджують, що не відчувають жодного тиску та лобізму щодо кандидатів з боку українських урядовців, та що їм «є з кого обирати». Утім, частина експертів вважає конкурс на цю посаду більше елементом піару, аніж реальним якісним відбором. Між тим і фахівці, й частина українців розкритикували частину кандидатів на «головну поліцейську посаду» України за їхнє минуле.

Консультаційна комісія при МВС, що складається з українських та західних експертів та представників громадськості, обрала на посаду голови Національної поліції 10 кандидатів, відсіявши на попередніх етапах шістдесятьох, заявив журналістам член комісії та її секретар, голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

За його словами, успішно пройшли відбір В’ячеслав Аброськін, Леонід Антоненко, Олександр Берладін, Костянтин Бушуєв, Андрій Вишневський, Вадим Гіренко, Дмитро Головін, Сергій Князєв, Олексій Шевчук та Станіслав Людкевич.

«На тестування було запрошено 46 претендентів, із них 43 пройшли тестування у вівторок, три кандидати не з’явилися. Пізніше двоє з них публічно пояснили, чому не взяли участь далі у конкурсі», – пояснив Захаров.

Раніше цього тижня про відмову від участі в конкурсі на посаду керівника відомства повідомили тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Вадим Троян та керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Вадим Троян пояснив, що йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.

Андрій Крищенко вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу, як він пояснив, через трагічні події на Київщині: у грудні у селі Княжичі внаслідок стрілянини, що виникла між різними підрозділами правоохоронців, загинули п'ятеро поліцейських.

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Євген Захаров розповів про те, як відбувається відбір на посаду керівника силового відомства.

«Конкурсна комісія – це ініціатива міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він запропонував, щоб у її складі було три іноземці і три представники українського громадянського суспільства, зокрема – представники медіа та правозахисних організацій. Із 15 грудня по 8 січня прийшло 70 заявок на участь від кандидатів на посаду глави Нацполіції. Шість заявок, як ми одразу виявили, не відповідали умовам конкурсу: вони надали не ті документи, які ми мали отримати, – пояснює Захаров. – Решту кандидатів ми перевірили на відповідність кваліфікаційним вимогам: наявність повної юридичної освіти, стаж роботи в галузі права не менше від 7 років, і щонайменше 5 років роботи на керівних посадах».

Близько 22 кандидатів відсіяли саме через недотримання цих вимог, щодо частини охочих комісія затребувала додаткову інформацію, пояснює Захаров. І зрештою 43 кандидати пройшли тестування, яке виявляло здатність «мислити логічно, абстрактно та вербально».

Десять переможців цих етапів відбору братимуть участь у наступному етапі – інтерв’ю, під час яких члени комісії оберуть з-поміж них найкращих, враховуючи й показники попередніх етапів. Зокрема, ідеться про бали, здобуті на тестах, зауважив член комісії, журналіст Віталій Портников.

Кандидатам я би радив готуватися саме до реальності. З ними буде реальна серйозна розмова, в якій ніхто нічого не уникатиме

«Кандидатам я би радив готуватися саме до реальності. З ними буде реальна серйозна розмова, в якій ніхто нічого не уникатиме. Саме така чесна розмова дасть змогу обрати людину, здатну керувати одним із найвідповідальніших відомств у сучасній Україні», – попередив Портников.

Євген Захаров, зі свого боку, додав, що комісія вислуховуватиме інтерв’ю двох кандидатів на день, і що весь конкурс завершиться до 6 лютого. Кожен із трьох кандидатів, які пройдуть етап інтерв’ю, набере певну кількість балів. І вже з-поміж них уряд та очільник МВС Арсен Аваков обиратимуть нового керівника Нацполіції, повідомляють члени комісії.

Вибір керівника поліції: важливіший досвід чи порядність?

Журналіст Олег Єльцов, який спеціалізується на правоохоронно-кримінальній тематиці, розкритикував такий підхід до відбору кандидатів на посаду глави Нацполіції.

«Всім зрозуміло, що це нелегітимний відбір: існування такої комісії не передбачене законом. Тож Арсен Аваков знайшов формулювання: «дорадче рішення». Навіщо? Міністр, можливо, хоче показати, який він демократичний, як радиться з громадськістю. Хоча насправді саме Аваков, а не члени комісії, в підсумку нестиме відповідальність за нового керівника, і за все , що вже відбулося в МВС за час його роботи. Але насправді я не виключаю, що вся ідея з відбором покликана відтягнути той час, коли треба буде призначити нову людину. Бо виконувач обов’язків Вадим Троян його влаштовує», – стверджує Єльцов. Раніше, до того, як Троян зняв свою кандидатуру, його вважали одним з основних претендентів на цю посаду.

Валерій Кур, засновник та колишній керівник управління кримінальної розвідки МВС України та почесний член Міжнародної поліцейської асоціації (IPA) наголосив у коментарі Радіо Свобода, що професіоналізм є важливим критерієм відбору нового керівника, але високі моральні якості – набагато важливіші.

Досвід можна здобути. Головне, щоб це була людина, на яку можна рівнятися

«Я як професіонал із більш ніж 30-річним стажем у правоохоронних органах, як і мої колеги, які пройшли шлях від простого оперативника до керівних посад – ми не прибічники обирати на посаду голови Нацполіції людину, яка не має досвіду роботи правоохоронцем, і особливо – досвіду роботи на адміністративних посадах. Але я погоджуся, що ця моя думка є хибною, якщо оберуть особистість, моральні якості якої відповідають високим вимогам суспільства. Краще мати виключно порядного, морально чистого керівника. Тоді я погоджуся, що ця людина не має досвіду: досвід можна здобути. Головне, щоб це була людина, на яку можна рівнятися», – наголошує Валерій Кур.

За його словами, МВС уражене корупцією та іншими проблемами, і змінити ситуацію можна лише за умови, що на найвищих посадах будуть високоморальні люди, які, до того ж, мають політичну волю до змін.

Радіо Свобода звернулося до члена комісії, консультанта програми допомоги уряду Канади з підготовки кадрів поліції (PTAP) Джозефа Макалістера.

Він запевнив Радіо Свобода, що під час відбору ні він, ні інші його колеги не стикалися з просуванням тих чи інших кандидатів на всіх етапах відбору:

«Міністр Аваков наголосив, що ми маємо визначити критерії відбору, спираючись лише на наш досвід та професійні оцінки, щоб дібрати найкращого кандидата, який може очолити Національну поліцію України. Ми мали гарну дискусію всередині комісії про різних кандидатів та їхній професійний бекґраунд, про їхній досвід, який вони виклали у резюме, і ми ухвалювали наші рішення без жодного тиску», – зазначає Джозеф Макалістер.

Канадійський експерт додав, що в інформації, яку надали кандидати, є чимало дуже цікавих ідей розвитку поліції, вказані серйозні професійні досягнення.

«Я впевнений, що конкурс пройде на найвищому рівні, та що людина, яку ми оберемо, буде відмінним керівником поліції», – сказав він.

Макалістер наголосив, що його запросило долучитися до конкурсного відбору керівництво МВС, оскільки він певний час працює в Україні, передаючи свій досвід у реформування правоохоронних органів.

«Поліцейські перегони»: чим відомі українцям 10 фаворитів

Що відомо про кандидатів на очільника Нацполіції, які пройшли попередні тури відбору? Костянтин Бушуєв – є чинним заступником голови Нацполіції України, а Сергій Князєв очолює в ній департамент карного розшуку. Серед кандидатів є два керівники обласних управлінь МВС. В’ячеслав Аброськін очолює поліцію у Донецькій області, а Дмитро Головін – на Одещині. Вадим Гіренко – є заступником керівника прокуратури Печерського району міста Києва. Тоді як Леонід Антоненко – депутат Київради, член фракції «Самопоміч», а позаминулого року – очолював департамент реєстраційних питань і ліцензування Нацбанку.

Олександр Берландін є заступником начальника юридичної служби ринку «Сьомий кілометр» в Одесі. Цей ринок пов’язують із бізнес-партнером Віктора Януковича Юрієм Іванющенком.

Олексій Шевчук – є адвокатом, а Станіслав Людкевич – генеральним директором «Інвестиційної групи «Інеко».

Ще один кандидат, Андрій Вишневський – є директором «Координаційного центру з надання правової допомоги».

​Цих фаворитів конкурсу члени комісії воліють не обговорювати, щоб не виділяти більш або менш імовірних претендентів, доки не буде оприлюдено остаточних результатів відбору.

Проте в експертному середовищі та в українському суспільстві загалом не всіх кандидатів оцінюють однозначно.

Так, Сергій Князев не може претендувати на посаду керівника Нацполіції, оскільки підпадає під дію законодавства про люстрацію, так вважає Олег Єльцов, журналіст, що спеціалізується на правоохоронній тематиці.

Що ж до Аброськіна, якого експерти вважають одним із ключових претендентів, то українці йому пригадують той факт, що він очолював поліцію Севастополя в час анексії Криму, і після російської окупації «не поспішав виїжджати» з півострова.



Ще частина українців ставлять йому в заслугу те, що він у Криму «не зрадив присязі».

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Дехто з дописувачів українських соцмереж взагалі вважають, що з-поміж 10 відібраних кандидатів немає жодного «з-за меж системи».

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Якщо конкурсна комісія обере найдостойніших, то чи зважить на цей вибір уряд, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков? З таким запитанням Радіо Свобода звернулося до конкурсної комісії. Її члени Євген Захаров та Роман Романов наголосили, що такий ризик є, оскільки рішення комісії є консультативним, і її робота не регламентована законом. З іншого боку, на думку цих учасників відбору кандидатів, Арсен Аваков сам ініціював призначення керівника Нацполіції через конкурс, тому він навряд чи ігноруватиме його результати. До того ж, суспільний резонанс навколо конкурсу є надто великим для того, щоб влада знехтувала результатами відбору.

Конкурс на посаду голови Національної поліції оголосили після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоїдзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати.