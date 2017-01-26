На Київщині протестують проти подорожчання маршруток

На Київщині протестують проти подорожчання проїзду в міжміських маршрутках. Перевізники пояснюють своє рішення зростанням податкового тиску через підвищення мінімальної зарплати та збільшенням вартості пального. У відповідь віце-прем’єр Павло Розенко назвав це «шахрайством» і зобов’язав Мінінфраструктури та місцеві органи влади жорстко реагувати на такі випадки.

Близько сотні людей вийшли на протести у Вишневому на Київщині, вимагаючи припинити підвищення цін на маршрутки до столиці. Про це Радіо Свобода розповів один із організаторів акції, заступник керівника Київського обласного штабу «Правого сектора» Олександр Лінський. За словами активіста, подорожчання на маршрутки з Вишневого відбулося з 8 до 13 гривень. Так само ціна на проїзд змінилась і щодо маршрутів із Ірпеня, а до Василькова вартість проїзду збільшилась на 5 гривень – із 15 до 20.

«Спочатку люди зверталися до місцевих органів влади, до перевізників, перевізники на будь-який діалог не йшли, поводились нахабно, казали навіть, мовляв, ми можемо обґрунтувати будь-яку ціну, навіть 100 гривень, – розповідає Лінський. – Тому люди були просто вимушені вдатися до протестної ходи по пішохідних переходах».

Він розповідає, що у протестах взяли участь представники їхньої організації і місцевої «Самооборони», а також звичайні пасажири з різних міст, які не входять до жодних об’єднань.

Акція у Вишневому – попереджувальна, якщо результатів не будуть, протести продовжаться, наголошує Олександр Лінський. Зараз, за словами активіста, представники їхньої ініціативи увійшли до робочих груп при Київській обласній адміністрації та Антимонопольному комітеті.

«Якби не було корупційної складової, проїзд у маршрутках міг би коштувати удвічі дешевше», – вважає він.

​В оголошеннях, які можна побачити у салонах приміських маршруток, зокрема, на маршруті Київ-Буча, перевізники називають іншу причину – «збільшення рівня мінімальної заробітної плати та збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин на 20-30%».

У підвищенні вартості проїзду винні далеко не перевізники, зазначає у коментарі Радіо Свобода президент Всеукраїнської асоціації перевізників Валентин Демчук.

«Насправді відбулося не підняття заробітної плати, а підвищення податків утричі – податкове навантаження на підприємців, зокрема, перевізників, збільшилося у три рази. Запчастини у нас жорстко прив’язані до долара, оскільки хоч у нас автобуси «Богдани» й «Еталони» їздять, та запчастини у них виробляються за кордоном, і в магазинах ціни вже навіть не змінюють – вони (ціни – ред.) стоять чітко в доларах. І звісно, це все навантаження дало в сумі те, що піднімаються тарифи на перевезення», – каже він.

Розенко пропонує позбавляти ліцензій за необґрунтовані ціни на проїзд

Із цим не погоджуються в уряді. Зокрема, «шахрайством» і спробою «наростити собі статки» на підвищенні рівня мінімальної зарплати назвав ситуацію віце-прем’єр Павло Розенко, повідомляє його прес-служба.

«Я хочу наголосити, що підвищення мінімальної заробітної плати жодним чином не є підставою для підвищення цін. Тому, в даному випадку, Мінінфраструкутри, спільно з місцевою владою та організаціями профспілок і роботодавців повинні здійснювати моніторинг ситуації з підвищенням тарифів та вживати жорстких заходів реагування на такі факти – аж до позбавлення ліцензій», – заявив Розенко.

Тим часом, перевізники будуть вимагати незалежного аудиту своєї діяльності, зокрема, щодо ціноутворення. За словами виконавчий директор асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексія Павленка, для проведення згаданої оцінки вони звернулись сьогодні до державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».