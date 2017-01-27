(Друкуємо мовою оригіналу)

Постоянным читателям Донбасс.Реалии хорошо известны публикации донецкого блогера Станислава Васина. Он пишет о разных аспектах будней оккупированного города: от простого быта людей до порядков, установленных оккупационными властями. Чтобы читатели могли знать о жизни по другую сторону линии разграничения, автор ежедневно работает с риском. Какие меры предосторожности следует соблюдать, если вы остаетесь в оккупации и при этом хотите обмениваться информацией с внешним миром? Как выдерживать психологическое напряжение? Об этом – в интервью Донбасс.Реалии с блогером.

– По состоянию на сегодняшний день можете обобщить, есть ли необходимость в мерах безопасности, и насколько жёстких? Если человек хочет активно писать и обмениваться информацией с внешним миром.

– Необходимость в безопасности для тех, кто считает себя украинцами, в том числе и блогеров проукраинских, есть всегда. Независимо от того, что есть отдельные предпосылки, чтобы усилить безопасность. В этом кроется один из подвохов, потому что люди расслабляются.

Находясь на оккупированной территории, вы всегда находитесь в небезопасности

Я бы не сказал, что здесь на сегодняшний день ужесточились меры давления на тех, кто считает себя украинцем. Но время от времени появляются такие волны – задерживают одного, двух, трех людей, а потом все опять затихает. Находясь на оккупированной территории, вы всегда находитесь в небезопасности. Также в небезопасности те люди, с которыми вы поддерживаете здесь связь.

Буквально недавно в оккупации, речь идёт о так называемой «ДНР» исчез один из безопасных мессенджеров, который использовали блогеры. Были взломаны серверы и определённое усиление радиоэлектронной борьбы. Слава богу, что большинство было предупреждено, что сообщения уже читаются российской стороной, и поэтому общение было прекращено.

– Скажите, а как вы учились этим мерам безопасности? На собственном опыте, или что-то читали и у кого-то расспрашивали?

– И так, и так. В принципе обмениваемся опытом друг с другом, с теми, кто здесь остался. Также есть определённая литература, которая была создана для нас, но она уже более профессиональная, и скорее относится к военным. Но тем не менее, её тоже стоит почитать, чтобы иметь ввиду элементарные жизненные принципы.

Например, большую ошибку совершали те люди, которые выкладывали фотографии передвижения техники или чего-то конкретно, связанного с «республикой» так называемой из своего окна. Они это делали с выключенным светом из своего окна. Тем не менее, если вы делаете снимок из окна своей квартиры, вы одновременно делаете снимок своей квартиры. Потому, что установить место, где была сделана фотография – буквально несколько минут.

Момент связанный с фиксацией каких-то объектов, связанных с так называемыми структурами, вплоть до почты Донбасса, они все оснащены видеокамерами. Если вы хотите создать снимок чего-то специфического «республиканского», то нужно в первую очередь убедиться, что на вас не направлена видеокамера. Камера может быть размером с кулак и её можно не заметить. Если этот материал попадает в сеть и получает широкую известность, то определить человека, который делал этот снимок – дело одного часа.

Есть жизненные подходы к этому делу, а есть более профессиональные с технической сферы. С использованием того же TOR браузера, который перенаправляет IP адрес.

– Вы упомянули, что есть разные методы, но есть много моментов, за которыми нужно следить. Мы с коллегой как раз вспомнили случай, когда в Фейсбуке ваши читатели начали поздравлять вас с днём рождения. Вы тогда удивились и спросили, неужели они думают, что на не настоящем аккаунте настоящий день рождения. Как вы следите за такими мелочами?

Чтобы перестраховать родственников, я не посвящаю их в детали

– По поводу психологического напряжения, очень сильно проявлялось в начале моей работы. Сейчас все эти вещи я воспринимаю уже на автомате. Какие-то моменты всегда можно не заметить и проколоться, яркий пример – недавнее задержание луганского блогера, который написал о том, как не попасться МГБ, и тем не менее, сам же и попал. Здесь от этого никто не застрахован. Но те вещи, которые я вам перечислил, для меня уже как молитва на ночь. Мои родственники даже не знают где я живу в Донецке. На тот случай, если станут известны мои личные данные, то «МГБшники» поедут по месту прописки, которая не связана с моим нынешним местом жительства.

Поэтому, чтобы перестраховать родственников, я не посвящаю их в детали. А что касается работы, то приходиться просто лгать, чтобы не возникало вопросов. Такие моменты, они конечно дают о себе знать и психологически бывает довольно сложно.

– Вы ощущаете на себе этот контроль? Или это просто гипотетическая опасность, которую вы имеете ввиду? Поменялось ли что-то за время конфликта, какая тенденция?

Очень важно не стать параноиком

– Вы хотите спросить, следят ли за мной? Если бы это было так, я бы уже как минимум принял какие-то меры и вряд ли бы оставался в Донецке. Обычно людей сразу же арестовывают, когда становиться известно о их проукраинской позиции. Но если за мной следят, то мне об этом точно не известно.

Но есть же и другая сторона вопроса. Очень важно не стать параноиком. Несмотря на то, что есть объективная опасность. Нужно стараться оставаться адекватным человеком и адекватно оценивать обстановку вокруг, чтобы не заиграться во все эти шпионские игры.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)