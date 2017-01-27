Кремль прагне дестабілізувати ситуацію в Україні (огляд преси)

Замах на Антона Геращенка – лише одне із серії вбивств, що готувалися спецслужбами Росії, стверджує експерт «Газети по-українськи». Видання пише, що для організації терактів в Україні, російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету й бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. Головне завдання цих груп – ліквідувати політичних, громадських діячів, журналістів. Так мають дестабілізувати ситуацію в Україні, створити масовий хаос. Планують зламати готовність українців чинити опір військовій агресії Кремля. Відповідальність за це несе політичне керівництво Росії, наголошує газета.

Україні потрібно зараз націлити свої зовнішньополітичні та дипломатичні ресурси на те, щоб відносини із США з приходом нового президента не зазнали суттєвих змін. Адже гальма для Росії можуть включати тільки Сполучені Штати, переконує експерт газети «День».

В цьому ж числі «День» нагадує, що ось уже вісім місяців як грибовицьке сміття мандрує Україною. Адже після трагедії на полігоні не вдалося остаточно вирішити питання ні з ділянкою, ні з фінансуванням облаштування нового полігону для твердих побутових відходів і спорудженням сміттєпереробного заводу. Про те, чого має навчити історія Грибовицького полігону міських голів, уряд та громадян «День» розповідає в статті «Львiвське смiття»: еколого-політичний триллер».

Газета «Голос України» коментує затримання адвоката кримських політв’язнів Еміля Курбедінова. Репресивна машина, яку повною мірою використовує Кремль на території анексованого Криму, ставить собі за мету чіткі цілі – придушення інакомислення та залякування. Саме тому порушують кримінальні справи, а тих, хто не згодний із нинішнім статусом Криму, кидають за ґрати. На цьому газета наголошує в статті «За принципом – поділяй і пануй...».

Уряд збирається ввести контроль за доходами і видатками всіх українців. Ця пропозиція міститься в «середньотерміновому плані пріоритетних дій уряду до 2020 року», оприлюдненому днями Кабміном. Газета «Сегодня» пояснює, що мова йде про давню ідею «нульового декларування», яке діє з 2016 року для чиновників високого рангу. Тепер його хочуть зробити обов'язковим для всіх українців, що мають доходи, щоб контролювати їх відповідність до витрат. На думку експертів газети, головна мета нововведення – детінізація економіки і поповнення держбюджету. Але у газетярів є сумніви, що його можна впровадити швидко і недорого, тому, на їхню думку, потрібні інші методи.