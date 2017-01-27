На приватних ділянках планують будувати багатоповерхівки

Полтавська влада оприлюднила проект детального планування нового житлового кварталу міста, обіцяючи майбутнім мешканцям комфортні умови проживання. Утім, це викликало дискомфорт у власників приватних будинків. Бо частина майбутнього кварталу, згідно з проектом, має вирости саме на їхніх ділянках. Полтавці бояться втратити свої помешкання.

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Побоювання за власні будинки змусило мешканців кількох приватних будинків згуртуватися і виступити проти запланованого владою міста будівництва. Адже якщо у мерії погодили проект забудови вже забудованих приватних ділянок, то чи не дійде справа до руйнування будинків? Переймаючись цим, група полтавців написали листа мерові міста Олександрові Мамаю.

«Ми не проти будівництва, але чому його проводять саме на приватних ділянках», – говорить власниця приватного будинку Ірина Бойко.

«Ми не згодні тому, що тут знаходяться наші земельні ділянки, наші приватні будинки. Ми оформили колективне письмове заперечення та пропозиції, які ми надіслали пану Мамаю», – жаліється її сусідка Світлана Бубир.

Проект передбачає будівництво нового кварталу у два етапи. Перший може відбутися вже протягом найближчих трьох років, але він передбачає забудову на вільній території. Другий етап, під час якого мають будувати саме на місці існуючих будинків, раніше ніж за 15 років не розпочнеться. Утім, власників помешкань, що опинилися під певною загрозою це на заспокоює.

Скільки нам голову морочили, що там буде зелена зона, що жителів нікого не чіпатимуть, а тепер зачепили усю вулицю

«Ми дуже проти. Скільки нам голову морочили, що там буде зелена зона, що жителів нікого не чіпатимуть, а тепер зачепили усю вулицю, бо одній людині треба захватити і побудувати те, що їй треба», – розповідає власниця приватного будинку Віра Харламова.

Проект не остаточний

В управлінні з питань містобудування та архітектури Полтави запевняють, що проект нового кварталу не є остаточно затвердженим, що це лише попередня презентація розрахована саме на те, щоб дізнатися думку полтавців. У мерії обіцяють, що усі зауваження містян щодо розробки містобудівного документу будуть враховані.

Зараз іде мова про розробку містобудівної документації, пропозиції громадськості будуть обов’язково враховані

«Вирішуватиме в кінцевому разі Полтавська міська рада, а пропозиції, заперечення, зауваження усіх суб’єктів, які розташовуються на даній території будуть в установленому порядку розглянуті і обов’язково враховані. Наявність навіть затвердженого детального плану, який ми зараз обговорюємо, не дає ще підстави будувати. Зараз іде мова про розробку містобудівної документації, пропозиції громадськості будуть обов’язково враховані», – пояснює заступник начальника управління з питань містобудування та архітектури Микола Шевєльов.

Тим часом міський голова Полтави Олександр Мамай на лист занепокоєних полтавців не відповів. Вони сподіваються, що мер просто ще не встиг цього зробити.