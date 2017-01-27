Нові водійські права: МВС взяли з директиви ЄС лише те, на чому можна заробити – Караваєв

У Міністерстві внутрішніх справ анонсували зміни до закону «Про дорожній рух». Заступник міністра із питань євроінтеграції Анастасія Дєєва написала у Facebook, що таким чином відомство приводить українське законодавство до європейських норм – цього вимагає Угода про асоціацію з Євросоюзом. Водії відреагували обуренням – бояться посилення корупції. Проблеми далеко не у вимогах Євросоюзу, зазначає експерт.

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Майбутній законопроект передбачатиме, зокрема, створення додаткових водійських категорій (наприклад, для водіїв трициклів і квадроциклів) та обмеження терміну дії посвідчення (до 5 років для категорій «C» та «D» і 15 – для «B»). Після завершення терміну дії керманичі будуть проходити медогляд. Є імовірність, що водіїв вантажних автомобілів та пасажирських автобусів зобов’яжуть ще й перескладати теоретичні і практичні іспити.

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що можуть змінити й процедуру отримання посвідчення водія – працюють над розробкою нових екзаменаційних білетів і встановленням фото та відео-фіксації. Права нового зразка матимуть мікрочип і відповідатимуть усім світовим стандартам – це зменшить кількість підробок на території України, а за кордоном дозволить без проблем брати автівки в оренду, стверджують у відомстві.

Усім добре відомо, як раніше продавалися ці посвідчення і як складалися іспити

«Для категорії «комерційного транспорту» розглядаємо можливість, крім обов’язкового медичного огляду, перевіряти знання правил дорожнього руху, – сказав у коментарі Радіо Свобода керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. – Усім добре відомо, як раніше продавалися ці посвідчення і як складалися іспити, багато хто повідкривав безліч категорій, а люди не мають досвіду практичного. І потім може трапитись така ситуація, що людина має відкриту категорію на автобус, ні разу за кермо не сідала, і одного дня вирішила повезти групу із тридцяти людей».

Криклій також зазначив, що ці пропозиції повинні пройти громадські обговорення, а також у комітетах Кабінету Міністрів і Верховної Ради. За словами посадовця, до парламенту МВС планує подати законопроект лише у другій половині 2017 року, тож «сьогодні або завтра нічого не зміниться».

«Спочатку подолайте корупцію» – водії

Автомобілісти на анонсовані нововведення відреагували бурхливою дискусією – багато із них боїться, що запровадження додаткових медичних обстежень та іспитів не вплине на безпеку на дорогах, а тільки посилить корупцію.

«Спочатку давайте розберемося з корупцією, щоб усі, хто не платив, не з третього разу складали, а з першого, – зазначив у коментарі до посту Дєєвої користувач Ігор Литвиненко. – Ця схема йде із самих низів: у кожній автошколі є свій «решала», який пропонує свої послуги із «вирішення» іспиту… Як тільки буде 2-3 вироки суду з реальними термінами, одразу перестануть брати і схеми мутити. І тільки тоді люди повірять, що можна скласти самостійно».

На думку члена ради правління «Автомайдану» Ігоря Василіва, перевірка навичок водіїв комерційного транспорту що п’ять років є непотрібною.

Надайте нам сервіс європейський. Там немає такого поняття, що лікар буде вам за 50 доларів виписувати «ліву» довідку

«Якщо людина йде і продовжує свою категорію, я не думаю, що вона втратила свої навички. Я думаю, що, навпаки, вона їх набула,» – сказав він Радіо Свобода. А от регулярне медобстеження, вважає активіст, має сенс – із роками у водія може погіршитися зір. От тільки спосіб отримання довідок, на його думку, і досі далекий від європейського.

«У старому МРЕВ, а зараз це сервісні центри, найбільшою була проблема саме в тому, що посилали людей пройти медичну комісію – людина приходить уже за годину з довідкою. Якщо вони хочуть до Європи, надайте нам сервіс європейський. Там немає такого поняття, що лікар буде вам за 50 доларів виписувати «ліву» довідку», – зазначив Василів.

МВС хочуть залишити стару систему іспитів – експерт

Експерт із питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв пояснив, що робота над наближенням українського законодавства до європейських норм почалася ще до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом – три роки тому. Зокрема, він є співавтором законопроекту №5184 «Про дорожній рух та його безпеку», який Верховна Рада зареєструвала у вересні 2016 року.

Караваєв стверджує, що у ньому вже прописані і положення директиви Євросоюзу 2006/126/ЄС про посвідчення водія, і озвучені нещодавно ініціативи Міністерства.

«МВС з усієї директиви висмикнули тільки ту частину, яка їх цікавить, на якій можна заробляти гроші,» – зазначив експерт.

За його словами, директива дійсно встановлює терміни чинності прав від 5 до 15 років, але про перескладання іспитів не йдеться – подовження водійського посвідчення пов’язане тільки з медоглядом. Інша важлива річ у директиві, про яку не згадали в МВС,– інститут незалежних екзаменаторів, стверджує Караваєв.

Сьогодні ніхто не несе індивідуальної відповідальності, коли видає водієві посвідчення, а у Європі це – екзаменатор

«МВС не хочуть озвучувати екзаменаторів, тому що вони хочуть залишити систему прийому іспитів старою, а ми воюємо проти цього. Сьогодні ніхто не несе індивідуальної відповідальності, коли видає водієві посвідчення, а у Європі це – екзаменатор», – каже експерт. За його словами, також законопроект 5184 передбачає, що екзаменаційних білетів не буде у відкритому доступі, щоб учні «вчили правила, а не білети».

Щоправда, ці пропозиції також викликають побоювання «практиків» водіння. Директор однієї з київських автошкіл Катерина Парфьонова сказала у коментарі Радіо Свобода, що пропоновані зміни заберуть можливість у майбутніх водіїв готуватися і складати іспити самостійно.

Версії білетів зараз є у вільному доступі – люди, дійсно, можуть за бажання самостійно готуватися – у новому законі будуть мало не засекречені

«Катати вас планують 40 хвилин (під час іспиту – ред.). Протягом сорока хвилин за кермом навіть досвідчений водій може наробити помилок. Версії білетів зараз є у вільному доступі – люди, дійсно, можуть за бажання самостійно готуватися – у новому законі будуть мало не засекречені. Скажімо, я екзаменатор, а ви учень. Я кажу: все одно ж ви не складете іспит. Тому давайте будемо домовлятися, – сказала Парфьонова. – Автошколи не постраждають, постраждають люди, які будуть складати іспити».

На сайті Верховної Ради зазначено, що законопроект №5184 відповідає вимогам антикорупційного законодавства.