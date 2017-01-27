«Карловарськ» на продаж: як росіяни скупили нерухомість у чеському курортному місті

«Путін телефонує прем'єр-міністру Чехії і каже: «Якщо ви дозволите американцям побудувати у вас радар для своєї системи ПРО, ми націлимо наші ракети на Прагу!». «Гаразд, – відповідає чеський прем'єр, – тоді ми обстріляємо Карлові Вари!». Це – популярний в Чехії анекдот 2008 року, коли Росія і країни НАТО вступили в дипломатичний конфлікт через заплановане розміщення в країнах Східної Європи об'єктів американської протиракетної оборони. Та колізія давно в минулому, але репутація Карлових Вар як «російського анклаву» залишається незмінною. Виявляється, тут влаштувалися – або принаймні придбали будинки, квартири та інші об'єкти – десятки колишніх і чинних російських чиновників, яким мати нерухомість за кордоном забороняє закон. Є серед жителів «Карловарська» або «Іванівки», як іноді іронічно називають це місто чехи, й особи, які фігурють у гучних кримінальних справах і навіть перебувають в розшуку. Багато хто намагається продати свої будинки і квартири, але безуспішно: попит різко впав.

Інтернет-проект «Муніципальний сканер» презентував днями результати свого розслідування, яке отримало назву «Путівник Карловими Варами». Його автори з'ясували власників усіх без винятку об'єктів нерухомості в місті та те, що близько 50 відсотків з них належать вихідцям з колишнього СРСР. Один із авторів розслідування, громадський активіст Михайло Маглов, який виїхав з Росії до Литви, вважає, що чеським правоохоронним органам варто звертати більше уваги на те, хто і як вкладає гроші в нерухомість курортного містечка на заході Чехії:

– Ми давно зацікавилися чеськими реєстрами нерухомості. У нас було кілька розслідувань щодо російських чиновників в Чехії.

– З чим пов'язаний ваш інтерес саме до Чехії? Там якийсь спрощений механізм отримання відомостей про власників нерухомості?

Чехія з точки зору відкритості реєстрів – дуже гарна держава

– Просто Чехія з точки зору відкритості реєстрів – дуже гарна держава. Якщо ви подивитеся кадастровий, торговий реєстр, то вони не сказати, що прямо ідеальні, але дуже добре відкриті. Якщо ви зайдете в торговий реєстр, ви там побачите підбірку всіх документів, пов'язаних з юридичною особою. Це, як правило, фінансові звіти, установчі документи, статути, документи про зміни статусу, довіреності, всі ці документи скануються і викладаються на сайт.

– Як вам вдалося перевірити всю нерухомість тих же Карлових Вар? Це ж тисячі об'єктів!

– Ми просто скористалися «Гуглом», завантажили всі адреси, які знає «Гугл» в цьому місті, їх було десь 8-10 тисяч.

– Що вам вдалося в результаті з'ясувати?

У своїх країнах вони, як правило, висловлюють одні погляди, але своє майбутнє і свої інвестиції пов'язують з іншими цінностями

– Ми виходили з поширеної тези, мовляв, «у Карлових Варах росіяни все скупили». Нам було цікаво, чи дійсно тільки росіяни і чи дійсно все? Нас, звичайно, насамперед цікавили люди, які так чи інакше пов'язані з політичною діяльністю: чиновники, депутати або бізнесмени, які безпосередньо пов'язані з владою, тому що вони дивним чином завжди виграють держконтракти. У своїх країнах вони, як правило, висловлюють одні погляди, але своє майбутнє і свої інвестиції пов'язують з іншими країнами і з іншими цінностями.

– І скільки ж у підсумку нерухомості в Карлових Варах належить росіянам? Хто вони? Які ваші найцікавіші знахідки?

У нас на карті в Карлових Варах вийшло 100-150 об'єктів. Під час дослідження з'являлися зав'язки з об'єктами нерухомості і в інших містах Чехії

– Скажімо так: ми знайшли якусь вершину айсберга. Ми зробили повне дослідження реєстру, потім виключили з нього чехів і громадян інших країн, крім колишніх республік Радянського Союзу, і стали працювати з рештою, визначати, хто з них хто. У нас на карті в Карлових Варах вийшло, напевно, 100-150 об'єктів. Під час дослідження у нас з'являлися зав'язки з об'єктами нерухомості і в інших містах Чехії, тому на карті – не тільки Карлові Вари. Якщо дивитися, кого ми знайшли, то там є політики, бізнесмени, пов'язані з владою, які влаштувалися там ще в 90-і роки, це видно по їхніх компаніях, за договорами купівлі нерухомості.

Карта «російської нерухомості» в Карлових Варах проекту «Муніципальний сканер»:

Там є люди, щодо яких є запитання. Незважаючи на те, що в Чехії всі ці реєстри відкриті, і це прекрасно, виникає питання: чому корумповані гроші осідають в цій країні? Розкрилися історії, коли є депутати, які приховують свою нерухомість. Наприклад, депутат Законодавчих зборів Краснодарського краю від «Єдиної Росії» вже кілька років не вказує свої з дружиною дві квартири в Карлових Варах у своїй декларації.

– Чи вдалося вам знайти якісь ще випадки, які дозволяють говорити про порушення власниками цієї нерухомості чинних російських законів, обмежень, які накладаються через них на чиновників?

– Там є кілька таких епізодів, щодо них вже направлені заяви до прокуратури. Питання ж не стільки в російському законодавстві, скільки у тому, що є законодавство, є правозастосовна практика, а ще є практика корупційних махінацій, і з точки зору закону такі угоди – завжди чисті. Мені здається, якщо ми дивимося саме з точки зору корупційних грошей, це поняття дещо ширше, ніж російський закон. У нас в Росії є Ротенберги, Тимченко, і у них немає ніяких проблем з законом, вони чесні підприємці та меценати. Але з точки зору міжнародної практики або здорового глузду вони – просто корупціонери.

– Серед власників нерухомості в Карлових Варах і в Чехії опинилися й росіяни, які є фігурантами кримінальних справ і навіть оголошені в міжнародний розшук. Можете розповісти докладніше?

– Там було виявлено дві історії. Перша – громадянин Абесалом Гулордава. Про нього дуже мало відомо, навіть його фотографію нам вдалося знайти тільки в сюжеті телеканалу «Росія-24». Це стара кримінальна справа, її порушили ще в 2010 році, і пов'язана з шахрайством на капітальному ремонті об'єктів нерухомості і держконтрактом з мерією Москви. Ця людина, судячи з публікацій у ЗМІ, була оголошена в міжнародний розшук. Друга історія була пов'язана з компанією, яка, згідно з держконтрактом, мала забезпечувати судовий департамент Москви і Московської області перекладачами, тобто робити для них офіційні переклади. Багато писали про цю кримінальну справу. І ось одну з жінок, Іраїду Ландаренко, заочно заарештували і вона перебуває в розшуку.

– Чеські реєстри дозволяють побачити тільки фізичних осіб, які є власниками нерухомості, чи фірми теж?

Дуже багато людей, які володіють своєю нерухомістю через юридичних осіб

– Юридичних осіб теж. Там дуже багато людей, які володіють своєю нерухомістю через юридичних осіб. Наприклад, історія з начальником апарату губернатора Санкт-Петербурга Полтавченка, його звуть Давид Адамія, і у нього теж є порушення закону. У нього в Карлових Варах дві квартири, це – сімейна нерухомість, куплена в 1999 році і в 2001 році, але власниками є юридичні особи. Проблема з Адамом в тому, що на момент, коли він став державним службовцем, він ще кілька місяців продовжував володіти і керувати цими компаніями, а з точки зору російського законодавства це категорично заборонено.

Будинок в Карлових Варах, в якому через свої фірми і фірми своєї дружини володіє двома квартирами Давид Адамія:

– Тобто у випадку з Адамією та іншими об'єктами, які зареєстровані на юридичні особи, вам доводилося проводити додаткові дослідження?

– Якщо ми бачили в кадастровому реєстрі, що це – юридична особа, треба було піти в торговий реєстр і подивитися, хто є кінцевим власником цієї компанії.

– У підсумку: наскільки відсотків Карлові Вари – «російське місто»?

Вихідцям із країн колишнього Радянського Союзу належить не більше ніж 50 відсотків

– Якщо виходити з того, що наші 8 тисяч адрес – це всі об'єкти нерухомості, то вихідцям із країн колишнього Радянського Союзу належить не більше ніж 50 відсотків. Переважно це – туристичний центр міста, тобто найдорожча нерухомість. Зокрема росіянам, від загального числа об'єктів, – 40 відсотків.

– Які цікаві персоналії з країн колишнього СРСР володіють нерухомістю в Карлових Варах?

– З політичних діячів виділяється історія про найдорожчий квартал, неподалік російського консульства, де розташована вілла, записана на родичів Нурсултана Назарбаєва. Хоча він і сам любить там відпочивати, судячи з публікацій, і навіть запрошував відпочивати на цю віллу після Помаранчевої революції колишнього вже тоді президента України Кучму. Вілла називається «Алхан». Вона записана на батька дружини онука Назарбаєва.

Вілла «Ахлай»:

Є Шаров, є Олійник, який володіє квартирою в Карлових Варах, а в Україні наразі в розшуку. Є депутат із Луганська Бережна. Усі вони здебільшого купили квартири ще до другої революції в Україні

Там є колишній прем'єр-міністр Киргизстану (квартира записана на його дружину), який зараз є лідером однієї з партій в Киргизстані, а його дружина – партійним функціонером. Здивувала кількість депутатів Верховної Ради України, переважно вихідців з Партії регіонів. Там є Ігор Шаров, є Володимир Олійник, який володіє квартирою в Карлових Варах, а в Україні наразі в розшуку. Є депутат із Луганська Ірина Бережна. Усі вони здебільшого купили квартири ще до другої революції в Україні, останні – приблизно в 2012-13 роках. Бувають досить смішні персоналії. Наприклад, цілим будинком володіє людина, яка була затятим активістом фінансової піраміди МММ-2013, активно брала участь в цій піраміді і вклала накопичені кошти в нерухомість в Карлових Варах.

– Чи можна в чеських реєстрах подивитися кадастрову вартість об'єктів нерухомості?

– Ні. Іноді цю нерухомість можна оцінити за непрямими ознаками. Якщо вона записана на юридичну особу, то в своїх щорічних фінансових звітах, як правило, юридичні особи вказують вартість своїх нерухомих активів, і за допомогою цих фінансових звітів можна зробити приблизну оцінку цих активів. Наприклад, там є такий цікавий персонаж – Олександр Постригань. Він 22 роки очолював Клинський район Московської області, а зараз є там депутатом. Він володіє квартирою в Карлових Варах, на його дочку і зятя оформлений готель там же, а через чеську компанію в 2014 році вони купили дорогий спа-курорт в Словенії, що складається з чотирьох готелів. Ми наводимо дані про вартість активів, зазначені у фінансових звітах його чеських компаній.

– В якому діапазоні варіюється приблизна вартість знайденої вами нерухомості?

– Від простих квартир площею 50 квадратних метрів, зокрема на околиці міста, до готелів і вілл.

– Чи плануєте ви продовжувати ці дослідження у Чехії стосовно Праги, може, ще щодо якихось міст?

– Я сподіваюся, що чехи самі будуть продовжувати ці дослідження. Нам було цікаво зробити історію про Карлові Вари, вивчити масштаб.

– А чим чехів може зацікавити ця історія?

Якщо людина займалася корупцією в своїй країні, то, купуючи нерухомість у Чехії, буде корумпувати вже цю країну

– Тим, що у них великі проблеми: вони не розбираються, чиї гроші вони пускають в економіку, хто інвестує, якого роду людей вони пускають в свою країну. Якщо людина займалася корупцією в своїй країні, то, купуючи нерухомість у Чехії, вона буде корумпувати вже цю країну. І брудні гроші, ввезені в країну, які, як правило, вкрадені, це просто потрапляє під статтю «Незаконне збагачення». Мені здається, це – проблема для Чехії, тому що просто непристойно пускати корупційні гроші до себе в країну.

– Як може бути, що людина, яка перебуває в міжнародному розшуку, при цьому офіційно є власником нерухомості в Чехії?

– Якщо взяти, наприклад, Володимира Олійника, то він її придбав, ще будучи депутатом Верховної Ради, у 2013 році, до революції. Потім стався Майдан, він із командою Януковича втік до Росії, вони там створили зараз якийсь «Комітет порятунку України», де він є ніби як офіційною особою. Те, що він власник, ще не означає, що він там живе. Не здивуюся, якщо він із моменту, коли Янукович втік з України, там і не з'являвся.

Чехія у складі Європейського союзу, і вона повинна, на мою думку, якось хворобливо ставитися до грошей сумнівного походження

Ми пам'ятаємо, коли трапився Майдан, з'ясувалося, що все оточення Януковича мало великі суми, незрівнянні з їхніми доходами, в Австрії. Австрійці тоді сказали: ой, мовляв, ми і не знали, що у нас є рахунки й активи цих людей. Але – це чиста брехня, і держава, звичайно, знає про всіх таких людей, тому що держава володіє усіма цими реєстрами. У деяких країн колишнього Радянського Союзу, може бути, і є закони, але немає права, відповідно, там корупціонерів судити не можуть. Чехія у складі Європейського союзу, і вона повинна, на мою думку, якось хворобливо ставитися до грошей сумнівного походження, – каже автор розслідування «Путівник Карловимм Варамм» Михайло Маглов.

Втеча президента України Віктора Януковича з резиденції «Межигір'я» 19 лютого 2014 року:

Ситуацію з покупкою нерухомості в Карлових Варах вихідцями з колишнього СРСР для Радіо Свобода прокоментував Ондржей Кундра, журналіст празького тижневика «Респект», який спеціалізується на проблемах безпеки і корупції.

– Особливо якщо ми говоримо про гроші з Росії, то тут чеській владі дуже складно що-небудь довести. Під ті фірми, через які найчастіше проводиться купівля нерухомості, зазвичай юридично неможливо підкопати. Гучних скандалів такого роду я останніми роками не пригадаю. Можна хіба назвати відкликання Національним банком Чехії ліцензії у Першого чесько-російського банку, там були проблеми якраз з сумнівним фінансуванням. Час від часу такого роду події трапляються, але їх небагато.

– Правила, що регулюють можливість придбання нерухомості в Чехії іноземцями, якось змінилися в останні два-три роки в зв'язку з погіршенням відносин між ЄС і Росією?

– Ні, придбати об'єкт нерухомості або земельну ділянку у нас в країні іноземцеві, незалежно від його походження, як і раніше відносно нескладно. Досить великий також ринок посередницьких послуг в цій галузі.

– Карлові Вари якось виділяються на корупційній карті Чехії завдяки присутності капіталу з пострадянських країн? Там більше, наприклад, справ про підкуп чиновників, ніж в інших регіонах країни?

Я б не наважився назвати це місто «чеською Сицилією» або чимось в цьому роді

– Тут важко говорити про якусь детальну статистику. Щодо Карлових Вар часто йшлося, наприклад, про випадки корупції місцевих чиновників у зв'язку з видачею дозволів на будівництво російським підприємцям. Вони зводили якісь нестандартні за розмірами і місцем розташування об'єкти або ж будували їх в недозволених місцях. Були випадки, коли будівництво таких «палаців» затверджувалося місцевими муніципалітетами заднім числом. Так, грошей в Карлових Варах в зв'язку з присутністю багатьох вихідців з колишнього СРСР завжди крутилося багато, але я б не наважився назвати це місто якоюсь «чеською Сицилією» або чимось в цьому роді, – каже чеський журналіст Ондржей Кундра.

У цілому «Карловарськ» переживає зараз період помітного занепаду – причому саме через відхід російських туристів та інвесторів. Це почалося понад 2 роки тому і пов'язане з погіршенням економічної ситуації в Росії і падінням курсу рубля. Як зазначає чеський спеціалізований журнал Development News, багаті клієнти з Росії та інших пострадянських країн «перегріли» ринок нерухомості в Карлових Варах, купуючи квартири і будинки в місті за небувалі за тутешніми мірками ціни. Зараз, коли «багаті» роки змінилися «поганими», багато російських власників карловарської нерухомості прагнуть позбутися від неї. За даними одного з карловарських ріелторів, минулого року російському власникові 6-кімнатних апартаментів, який спочатку заявляв за цю квартиру ціну в 850 тисяч євро (в перерахунку за курсом), в результаті довелося продати її за 300 тисяч. На місцевому ринку нерухомості пропозиція нових квартир, побудованих із розрахунком на покупців із колишнього СРСР, обчислюється сотнями. Охочих придбати їх майже немає.

Ще гірші справи з туризмом, основним доходом міської економіки, – перш за все через зниження припливу гостей з Росії. Туристична статистика Чеського статистичного управління (ЧСУ) враховує кількість ночей, проведених в сукупності гостями з тієї чи іншої країни в цьому регіоні. Щодо Карловарського краю дані такі: якщо у 2014 році росіяни провели там більше 1,2 млн «людино-ночей», то в 2015-му – менше 800 тисяч, а минулого року (до вересня, свіжіших даних поки немає) – 500 тисяч. При цьому в цілому ЧСУ вважає минулий туристичний сезон досить успішним, потік іноземних туристів, які побували в Чехії, виріс, за винятком лише приїжджих з двох країн: Японії та Росії.

З квітня 2015 скасовані регулярні рейси «Аерофлоту» з Москви до Карлових Вар. Щоправда, цього року з'являться інші – з Дюссельдорфа і, можливо, з Тель-Авіва. Як заявив в недавньому інтерв'ю Чеському радіо мер Карлових Вар Петро Кулганек: «Не секрет, що звичних для нас російськомовних приїжджих стало на 35-40 відсотків менше, тож ми орієнтуємося на інші ринки – в Європі, Ізраїлі, на місцевий ринок. Відтік російських клієнтів значною мірою компенсується припливом гостей з Німеччини, Ізраїлю та з самої Чехії». Щоправда, як пише тижневик «Тиден», власники карловарських магазинів скаржаться, що «нові» туристи витрачають на покупки помітно менше, ніж марнотратні росіяни в минулі роки.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода