Російсько-польський газовий конфлікт розгорається через «Північний потік-2»

У Москві вчергове заявляють про ризики постачання російського газу до Європи. Цього разу причину вони вбачають у Польщі, яка, кажуть у «Газпромі», не планує продовжувати транзитний контракт з російською стороною. У Варшаві натомість назвали «Газпром» «непевним партнером», підтвердивши, що наразі не планують продовжувати контракт, який закінчується у 2022 році. Експерти ж вважають, що головний конфлікт між Москвою та Варшавою розгорається через здатність Польщі заблокувати російський проект газопроводу «Північний потік-2».

У російському «Газпромі» заявляють про ризики для постачань газу до ЄЄ через Польщу, оскільки Варшава не приймає нові умови транзиту.

«Ми чули, що Польща не планує продовжувати транзитну угоду. Це несе ризики для постачань газу у європейські країни, включаючи Німеччину», – заявив в інтерв’ю Reuters заступник голови правління російської компанії «Газпром» Олександр Медведєв.

У Варшаві заявляли, що не планують продовжувати контракт з «Газпромом», який закінчується у 2022 році. А віце-прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи заяву Медведєва, назвав «Газпром» «непевним партнером».

«Це (заява Медведєва – ред.) лише підтверджує, яким непевним партнером є «Газпром». Він два чи три рази повністю пригвинчував газовий кран у Західну Європу. Ця заява також демонструє, наскільки правильним було рішення Леха Качинського (колишнього президента Польщі – ред.) почати будівництво газового терміналу в Свіноуйсьце, який відкрили кілька місяців тому», – заявив Моравецький, якого цитують польські ЗМІ.

Росія переконує Брюссель у ненадійності Варшави – польський експерт

Анджей Щенсняк, провідний польський експерт із паливно-енергетичних питань, переконаний, що заяви «Газпрому» про загрозу транзиту російського газу до ЄС через позицію Польщі не мають під собою реального підґрунтя.

«Це не є реальною загрозою. Йдеться, очевидно, про якусь ширшу російську стратегію, а не про проблему з виконання своєї контрактних зобов’язань нашою країною», – каже польський експерт в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вони казали, що Україна є слабким місцем у поставках російського газу до ЄС. А тепер, коли вони кажуть це про Польщу, деякі європейські політики у Брюсселі можуть подумати, що це реальна загроза. Це багаторічна стратегія Росії

«Вони казали, що Україна є слабким місцем у поставках російського газу до ЄС. А тепер, коли вони кажуть це про Польщу, деякі європейські політики у Брюсселі можуть подумати, що це реальна загроза, але це не є загрозою. Це багаторічна стратегія Росії», – зазначає Анджей Щенсняк.

Наприкінці грудня суд ЄС підтримав вимоги польської компанії PGNIG про призупинення виконання рішення Єврокомісії щодо розширення доступу «Газпрому до трубопроводу OPAL. Російський «Газпром», найбільшим акціонером якого є російська держава, вже давно домагається від ЄС винятку з вимог так званого Третього енергопакету для газопроводу OPAL, що з’єднує російський газогін «Північний потік» із газотранспортними системами Німеччини і країн Центральної Європи. Восени Європейська комісія ухвалила рішення про зміну умов використання газопроводу OPAL, що фактично значною мірою задовольнило вимоги «Газпрому». Це рішення Єврокомісії різко розкритикували Київ і Варшава, а польська компанія подала до суду.

Польща може заблокувати російський «Північний потік-2» – Крутихін

Аналітик російської дослідницької компанії RusEnergy Михайло Крутихін називає заяву заступника голови правління «Газпрому» щодо Польщі політичною і пов’язує її зі здатністю цієї країни заблокувати проект «Північний потік-2», що має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину.

Польща може пред’явити регуляторам постачання газу у ЄС свої претензії щодо проекту газопроводу «Північний потік-2»

«Польща може пред’явити регуляторам постачання газу у ЄС свої претензії щодо проекту газопроводу «Північний потік-2». На думку Польщі, будівництво цього нового газопроводу може позбавити її транзиту російського газу взагалі. Згідно з умовами Європейської комісії щодо передачі газу всередині ЄС, новий проект позбавляє Польщу економічних вигод, тому він не повинен бути схвалений ЄС. Саме тут, думаю, розгортається головний конфлікт між «Газпромом» та Польщею», – пояснює Радіо Свобода російський експерт.

Із цим погоджується й Анджей Щенсняк.

Головною метою російської сторони є отримати остаточний доступ до будівництва газопроводу «Північний потік-2»

«Головною метою російської сторони є отримати остаточний доступ до будівництва газопроводу «Північний потік-2», – наголошує польський експерт.

Проти будівництва газопроводу «Північний потік-2» різко виступає й Київ. Цей проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100% через його філію у Нідерландах. Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.

Наразі Росія постачає через Польщу, яка є одним з найбільших лобістів інтересів України у ЄС, до країн Євросоюзу близько 25 мільярдів кубів газу. Загальні ж обсяги постачання російського газу до ЄС – близько 140 мільярдів кубів щорічно.

Газ, який Росія постачає до ЄС через Польщу, транзитується через Білорусь двома маршрутами – «Ямал-Європа» та газопровід, оператором якого «Белтрансгаз».

Україна ж вже понад рік не споживає російського газу. Від 25 листопада 2015 року «Нафтогаз» припинив імпорт газу з Росії, перейшовши на закупівлю ресурсу лише на своєму західному кордоні.