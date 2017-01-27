Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
27 січня 2017, Київ 20:36
Фотогалереї

У Києві відкрили виставку «Бабин Яр – історія і долі» (фотогалерея)

У столичному Національному історико-меморіальному заповіднику відкрили виставку «Бабин Яр – історія і долі». Церемонія відкриття виставки відбулася 27 січня у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Відвідувачі виставки згадували про трагічні події, які відбувалися в Бабиному Яру під час нацистської окупації, читали історію Голокосту в Києві та на українських землях.
Виставка занурює відвідувачів у трагічну атмосферу осінніх днів 1941 року &ndash; днів, коли нацисти почали знищення київського єврейства
1

Виставка занурює відвідувачів у трагічну атмосферу осінніх днів 1941 року – днів, коли нацисти почали знищення київського єврейства

Будівля, де розміщений музей Бабиного Яру, була зведена в 1892 році для контори Єврейського кладовища. Під час війни тут розташувалися німецькі підрозділи, які розстрілювали євреїв у Бабиному Яру. В радянські часи тут був гуртожиток. А у 2016 році суд повернув у державну власність будинок, який був переданий до меморіального комплексу &laquo;Бабин Яр&raquo;
2

Будівля, де розміщений музей Бабиного Яру, була зведена в 1892 році для контори Єврейського кладовища. Під час війни тут розташувалися німецькі підрозділи, які розстрілювали євреїв у Бабиному Яру. В радянські часи тут був гуртожиток. А у 2016 році суд повернув у державну власність будинок, який був переданий до меморіального комплексу «Бабин Яр»

Подорожуючи інсталяційними просторами виставки, відвідувачі спостерігають, як у мирне життя довоєнного Києва вривається гул літаків і вибухи бомб. Як розривається простір на три трагічні дороги &ndash; фронт, евакуація, окупація. Як йдуть з міста його останні захисники, як 19 вересня 1941 року вступають у Київ німецькі війська, як 24 вересня вибухає Хрещатик...
3

Подорожуючи інсталяційними просторами виставки, відвідувачі спостерігають, як у мирне життя довоєнного Києва вривається гул літаків і вибухи бомб. Як розривається простір на три трагічні дороги – фронт, евакуація, окупація. Як йдуть з міста його останні захисники, як 19 вересня 1941 року вступають у Київ німецькі війська, як 24 вересня вибухає Хрещатик...

Разом з киянами 1941 року відвідувачі виставки читають оголошення, розклеєні по місту. Вони розуміють, що на збори єврейським сім&rsquo;ям залишається одна ніч і переживають разом з тими, хто 75 років тому намагався взяти найнеобхідніше для довгої дороги &ndash; невідомо, куди і невідомо, на скільки
4

Разом з киянами 1941 року відвідувачі виставки читають оголошення, розклеєні по місту. Вони розуміють, що на збори єврейським сім’ям залишається одна ніч і переживають разом з тими, хто 75 років тому намагався взяти найнеобхідніше для довгої дороги – невідомо, куди і невідомо, на скільки

Йосиф Зісельс &ndash; український громадський діяч і дисидент єврейського походження, діяч українського єврейського руху,&nbsp;голова Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України
5

Йосиф Зісельс – український громадський діяч і дисидент єврейського походження, діяч українського єврейського руху, голова Асоціації єврейських організацій і громад (Ваад) України

Рая Азарова 27 вересня 1941 року подарувала своє фото подрузі з підписом. Перші розстріли в Бабиному Яру розпочалися 29 вересня. Подальша доля дівчини не відома
6

Рая Азарова 27 вересня 1941 року подарувала своє фото подрузі з підписом. Перші розстріли в Бабиному Яру розпочалися 29 вересня. Подальша доля дівчини не відома

Володимир Пінчук &ndash; один із ініціаторів ремонту і відкриття музею Бабиног Яру в Києві
7

Володимир Пінчук – один із ініціаторів ремонту і відкриття музею Бабиног Яру в Києві

Разом з киянами 1941 року відвідувачі виставки читають оголошення, розклеєні по місту. Вони розуміють, що на збори єврейським сім&#39;ям залишається одна ніч і переживають разом з тими, хто 75 років тому намагався відібрати найнеобхідніше для довгої дороги &ndash; невідомо куди і невідомо на скільки
8

Разом з киянами 1941 року відвідувачі виставки читають оголошення, розклеєні по місту. Вони розуміють, що на збори єврейським сім'ям залишається одна ніч і переживають разом з тими, хто 75 років тому намагався відібрати найнеобхідніше для довгої дороги – невідомо куди і невідомо на скільки

Дивитись коментарі

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG