У столичному Національному історико-меморіальному заповіднику відкрили виставку «Бабин Яр – історія і долі». Церемонія відкриття виставки відбулася 27 січня у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.



Відвідувачі виставки згадували про трагічні події, які відбувалися в Бабиному Яру під час нацистської окупації, читали історію Голокосту в Києві та на українських землях.