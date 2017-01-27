Об’єднання військ різних націй важливе через брутальні порушення Росії в Україні – євродепутат

Брюссель – Об’єднання збройних сил країн «Вишеградської четвірки» Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії, до якого долучили й Україну, заявляють про загрози для безпеки регіону з боку Росії. Так само, як і нещодавно створена литовсько-польсько-українська військова бригада, яка, на думку експертів НАТО, досягла цілковитої оперативної готовності виконувати покладені на неї бойові завдання. У Європарламенті, де все активніше аналізують «плюси та мінуси» європейського військового співробітництва, подібні платформи розглядаються як ініціативи, варті розвитку і заохочення.

Генерал-лейтенант Анджей Фальковський із представництва Польщі при НАТО полюбляє крилаті латинські вислови. Один з його улюблених – «той, хто не спромігся планувати – планує поразку». Тому, на його думку, створена спільна литовсько-польсько-українська бригада є прикладом того, як держави Східної та Центральної Європи поглиблюють свою військову взаємодію й планують захист безпеки та миру на континенті.

Європа – це нестабільний континент, тож нам слід уникати воєн, подібних тим, що сталися в минулому

«Фактично, Європа – це нестабільний континент, тож нам слід уникати воєн, подібних тим, що сталися в минулому. Отже, «хочеш миру – готуйся до війни». Хоча, ми це можемо й змінити таким чином: «хочемо миру – тож слід готувати цей мир», – каже він.

І хоча пряму російську військову агресію Україна фактично відбиває самотужки, мир та безпеку цілого регіону готуються боронити спільними зусиллями.

Днями стало відомо, що бригада «ЛитПолУкрБриг» пройшла атестацію і на сьогодні вважається цілком операційною. Про це заявили в українському Міністерстві оборони, а також у Вільнюсі та Варшаві.

Як повідомляв начальник штабу «ЛитПолУкрБриг», підполковник Збройних сил Литви Еліґіюс Сянуліс під час багатонаціонального командно-штабного навчання Common Challenge-16 у грудні минулого року, за системою оцінки НАТО був перевірений стан бойової готовності бригади та, відповідно до навчального сценарію, виконало операцію стабілізації.

Військове співробітництво активізують зміни у сфері безпеки Європи

Поглиблені зміни в безпековому середовищі за останні два роки підштовхують Україну нарощувати співробітництво з регіональними організаціями

У підкомітеті з питань оборони й безпеки Європарламенту днями цікавилися планами та цілями цього міжнародного військового формування. Військовий радник Місії України при ЄС Сергій Речич розповів, що головна його мета полягає у підвищенні взаємної довіри та координації спільних дій задля безпеки в регіоні, а також для обміну досвідом.

«Поглиблені зміни в безпековому середовищі за останні два роки підштовхують Україну нарощувати співробітництво з регіональними організаціями, а також з державами-партнерами у північній, центральній та південній Європі», – пояснив у Європарламенті український військовий радник.

Звітуючи про готовність згаданого міжнаціонального військового об’єднання, заступник командира бригади, полковник Збройних сил України Володимир Юданов нещодавно заявив, що «командування «ЛитПолУкрБриг» є цілком боєготовим підрозділом». Український командувач поінформував, що командування бригади набуло навичок та вмінь у системі планування, організації та виконання завдань, і підписаний міністрами оборони трьох країн після грудневих навчань сертифікаційний лист підтверджує готовність бригади виконувати місії підтримки миру, відповідно до стандартів НАТО.

Створення спільної литовсько-польсько-української миротворчої бригади «ЛитПолУкрБриг» почали планувати ще 2009 року. Врешті, її створення затвердили восени 2014-го, а технічну угоду про це підписали влітку 2015 року.

Детальнішими планами щодо «ЛитПолУкрБриг» ділиться заступник військового представника у Представництві Литви в ЄС, полковник Еґідіюс Карвеліс.

В 2017-му головний напрямок роботи має бути направлений на військові навчання із залученням призначених для цього частин

«В 2017-му головний напрямок роботи має бути направлений на військові навчання із залученням призначених для цього частин. На додаток до цього, як тільки українська сторона виконає деякі вимоги щодо командних структур і процедур, ця бригада може бути залучена й до тренінгу військового персоналу в Україні», – каже Карвеліс.

Представник Литви не приховує, що його держава задоволена й теперішнім рівнем готовності цієї міжнародної військової бригади й додає, що у подальшому розвитку проекту «ЛитПолУкрБриг» на Литву «можна розраховувати цілком».

Це не лише військовий, але й політичний акт – Штетина

Коментуючи ініціативу литовсько-польсько-української бригади, а також залучення України до військового альянсу на рівні так званої «Вишеградської четвірки» чеський євродепутат Яромир Штетина каже, що подібні об’єднання військових зусиль «дуже важливі саме зараз, коли Росія щодо України брутально порушує міжнародне право».

Це не лише військова діяльність, це ще й потужний політичний акт, за який я вам хочу подякувати

«Те, що ви робите, – всі ці приготування, співробітництво та формування подібних бойових груп – це не лише військова діяльність, це ще й потужний політичний акт, за який я вам хочу подякувати», – додає представник Чеської республіки в підкомітеті з питань оборони й безпеки Європарламенту.

Литовсько-польсько-українська бригада, на думку голови цього парламентського підкомітету, представниці Польщі Анни Фотиґи, це нагода показати активне військове співробітництво цілого регіону у готовності до можливих нових несподіванок з боку Москви.

Таким чином, ми засвідчуємо, що занепокоєння цих країн новими загрозами, які нависають над ними, зростає

«Таким чином, ми засвідчуємо, що занепокоєння цих країн новими загрозами, які нависають над ними, зростає, – пояснює польський європарламентар. – Причому, це триває ще з 2008 року, коли розгорілася війна в Грузії, але особливо нині, після незаконної анексії Криму та агресії щодо України. Саме тому й будуються широкі платформи співпраці у сфері оборони із залученням України».