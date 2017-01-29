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Существует ли особый «донецкий характер»? И если да, то почему он появился? Этот вопрос в студии радио «Донбасс.Реалии» обсуждали с доцентом кафедры теоретической и практической философии КНУ имени Тараса Шевченко Владимиром Приходько. Верят ли сами жители Донбасса в существование какой-то особой «донецкой идентичности»? Об этом журналисты спросили радиослушателей. Ведь это понятие широко эксплуатировалось и сейчас используется пророссийскими силами в нынешнем конфликте.

То, что называют «донецким характером», корректнее будет назвать уникальным способом ориентации в пространстве, считает философ Владимир Приходько. Сам Владимир вырос в Донецке и считает, что понятие «характер» тут стоит рассматривать как способ коммуникации людей. Однако выделять именно донецкий характер, по мнению философа, некорректно, потому как жители других регионов также обладают своим набором качеств и ориентиров.

Мы должны говорить о разных способах ориентации в мире

«Если говорить об особенностях, то я думаю, что таким характером обладают и киевляне, и жители Западной Украины. Потому что, когда говорим о Донбассе, мы то ввысь берём, то вниз. Мы должны говорить о разных способах ориентации в мире», – говорит Приходько.

Хотя ориентиры и характер напрямую связаны с географическим положением – степи и терриконы отпечатались на мироощущении Донбасса – все гораздо сложнее, поясняет философ.

Даже если взять понятие Дикое поле.

На первый план выдвигается не конкретный народ или этнос, не политическая нация. На первый план выдвигается определённый географический регион, и он начинает действовать

«Весь Юг Украины – это Дикое поле. Это пространство для обживания. Специфику этих территорий сравнивают со США, используя термин «фронтир». Его используют и для Украины, в частности, двое западных исследователей – Хирооки Курамия и Карл Шлёгель. На первый план выдвигается не конкретный народ или этнос, не политическая нация. На первый план выдвигается определённый географический регион, и он начинает действовать», – говорит философ. Таких регионов в мире достаточно, считает Владимир Приходько, и в Украине тоже есть такой пример.

Слушатель радио «Донбасс.Реалии» Олег из Луганской области считает, что на формирование «донецкого характера» влияние оказывает не только географический регион, но и языковая и культурная близость к России.

Советский мир для них перестал существовать, но и украинцами до конца они не стали

«Когда появилась граница, и СССР распался, люди почувствовали одиночество. Советский мир для них перестал существовать, но и украинцами до конца они не стали, от этого и произошел кризис самоидентификации», – говорит Олег. По мнению слушателя, на кризисе самоидентификации и сыграли политики, которые стали внедрять такие понятия, как «донецкий характер».

Шахтеры и металлурги полагаются только на себя

Слушатель Алексей из Северодонецка считает, что «донецкий характер» – не выдумка политтехнологов, а набор качеств, присущий жителям Донбасса. «Если взять те огромные территории, на которых работают выходцы из Донбасса, и условия, в которых они находятся (довольно таки трудные) – эти люди спокойно их переносят. Донбасскому характеру присуще повышенное чувство устремлённости и справедливости в одном слитке. Обусловлено это, возможно, тем, что люди, рожденные там (на Донбассе – ред.) не привыкли идти к кому-то за помощью. Те же шахтеры и металлурги полагаются только на себя», – рассказал Алексей.

«Слово никогда не ценилось на Донбассе»

Донбасс – регион молчания. И поэтому смешно звучат слова о том, что Донбассу нужно дать слово

Владимир Приходько акцентирует внимание на том, что говорить о Донбассе сложно, так как сам Донбасс неразговорчив. «Донбасс – регион молчания. И поэтому смешно звучат слова о том, что Донбассу нужно дать слово. Дело в том, что слово никогда не ценилось на Донбассе. Там всегда говорили – делай, но никогда не давали слово», – говорит Приходько.

По его мнению, часто словосочетанию «донецкий характер» придают много значимости, возводя в некий культ. «На самом же деле, Донбасс специфичен тем, что там все равно, кто ты», – говорит Приходько. Кроме того, Донбасс приучали к мнению о собственной исключительности, говоря о том, что регион кормит весь Союз, а позже – и Украину.

Это специфическая сила. Не сила, которая строится на справедливости. Справедливость рождается в коммуникации, а в молчании не может быть справедливости

«Ты ощущаешь особую силу. Это специфическая сила. Не сила, которая строится на справедливости. Я не согласен с тем, что дончанин – это тот, кто имеет обостренное чувство справедливости. Справедливость в Донбассе недоступна. Справедливость рождается в коммуникации, а в молчании не может быть справедливости», – отмечает философ.

На Донбассе правила устанавливала не справедливость, а сила, говорит он. Специфика Донбасса скорее заключается в сплоченности, людям было важно идти плечом к плечу, так как большинство предприятий на Донбассе опасны для жизни. И такая сплоченность являлась залогом того, что в случае опасности тебе смогут помочь.

Слушатель из Краматорска Сергей считает, что самоидентичность была дончанам навязана. «Начиная от всем известного «шахтерского характера», до фразы, что «Донбасс кормит всю Украину», заканчивая фразой «Донбасс никто не ставил на колени». В 70-х годах Донецкая область обеспечивалась лучше. Действительно, была эта «отдельность», – считает Сергей. Кроме того, слушатель отметил, что в криминальной среде к выходцам из Донбасса относились с почетом, и бытовало мнение о том, что «донецких в зоне уважают».

Однако преувеличивать этот факт нельзя, говорит Владимир Приходько. Этими фразами часто спекулируют, криминализация Донбасса, по его мнению, – миф. «Это обусловлено тем, что решает именно сила, а не справедливость. Криминальные структуры просто мимикрировали под этот способ. Когда появилась возможность управлять этим регионом после распада СССР, то КГБ специально использовали криминальные круги для управления такими регионами», – говорит Приходько.

По его словам, не стоит дублировать миф о криминалитете, так как люди долго и в тяжёлых условиях создавали данный регион начиная с 19-го века. «Донбасс имеет разные периоды с разными акцентами, но нельзя говорить, что там каждый второй сидел. Многие оказались на Донбассе, стремясь начать новую жизнь и выжить», – отмечает философ.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)