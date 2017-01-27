У Києві презентували друге видання книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів» – книга стала більшою за форматом і об’ємом, до неї додали нові фотоілюстрації та карти. Автори книги: журналістка і письменниця Василіса Трофімович, письменниця Вероніка Миронова і Катерина Гладка, директор департаменту комунікацій МВС, журналіст Артем Шевченко та інші. Перше видання вийшло у вересні 2016 року тиражем близько 2 тисяч екземплярів. Тираж другого видання – близько 11 тисяч. Також під час презентації книги міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов, голова Верховної Андрій Парубій і міністр оборони Степан Полторак нагородили ветеранів добровольчого руху медалями, грамотами та іменною зброєю