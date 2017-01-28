Тисячі елементів українського одягу ХІХ-ХХ століть представлені у Львові в приватному музеї автентичного народного строю майстрині, колекціонера Роксолани Шимчук. Кептарі, запаски, сорочки, віночки, плахти, запаски, хустки, кожухи, коралі. Тут унікальні жіночі, чоловічі, дитячі строї, які носили прості люди на Буковині, Гуцульщині, Бойківщині, Полтавщині, Покутті. Кожен регіон України вирізняється своїм характером, стилем, кольористикою. Вплив мала тодішня мода і природа. Українські жінки, які вишивали строї, користувались тими матеріалами, які були їм доступними. Ткали лляні, конопляні полотна, використовували овечу нитку. Для мисткині Роксолани Шимчук, яка колекціонує давній народний одяг понад 25 років, важливо зацікавити українською традицією вишивання молодь, дітей, щоб зберегти цю унікальність. Частими відвідувачами музею є саме діти, які знайомляться з глибинним змістом української вишивки.