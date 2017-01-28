Радіо Свобода Daily: навпроти дзвіниці Лаври планують звести «висотку»

Доброго ранку!​

ЖК «Лавра»

Навпроти дзвіниці Києво-Печерської лаври планують звести висотний житловий комплекс. Журналісти програми «Схеми» розшукали відповідний проект потенційної забудови. Йдеться про територію колишньої взуттєвої фабрики «Київ». Ця ідея уже погоджена на рівні профільного департаменту столичної адміністрації. І це, попри безпосередню близькість до лаври – об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дозвіл зводити такий житловий комплекс із видом на дзвіницю – це вигода для тих, хто володіє чи користується територією фабрики. І з’ясувалося, що ця територія перебуває в оренді фірми з орбіти найвищого керівництва держави. А проект забудови розроблявся на замовлення фонду, створеного народними депутатами з президентської фракції.

Кононенка отруїли

Тим часом, як стало відомо з повідомлення шеф-редактора видання LB.ua Соні Кошкіної, заступника керівника президентської фракції у парламенті Ігоря Кононенка отруїли ртуттю. «Незадовго до Нового року у нього виявилося отруєння ртуттю. Згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищений у 50 разів. За інформацією джерел, отруєння не відбулося в одну мить – ртуть накопичувалася в організмі деякий час, з чого напрошується висновок: це не було замахом на вбивство, швидше – спробою залякати, вивести з ладу на півроку і більше», – зазначила Кошкіна. Згодом це підтвердив і однопартієць Кононенка Олексій Гончаренко. У Генпрокуратурі ж відповіли, що за фактом отруєння повідомлень поки не надходило.

Ігор Кононенко є давнім приятелем президента України Петра Порошенка. Розслідування програми «Схеми» показало, що їх об’єднують не лише дружні стосунки, але й бізнес-інтереси.

Оборону дофінансують?

Після заяви «Укроборонпрому», що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування, РНБО доручила уряду відкоригувати «Державну цільову оборонну програму».

«Охмадит» добудують?

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що суд зняв арешт із 60 мільйонів гривень, що були виділені на будівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». У свою чергу МОЗ оголосило конкурс на посаду головного лікаря лікарні.

Львів «визволять» від сміття?

Упродовж тижня Львівська міськрада отримає від держави земельну ділянку площею близько 13 гектарів, де має збудувати сучасний полігон для вивезення побутових відходів і сміттєпереробний завод. Про це у Львові заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який приїхав спеціально, щоб втрутитись у складну ситуацію зі сміттям у місті. У відповідь міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв збудувати полігон для вивезення твердих побутових відходів за пів року .

Хіміки «на експорт»

Після зупинки гіганта хімічної промисловості України – Одеського припортового заводу, представники інших країн відкрили «полювання» на фахівців. Особливо відчутне це явище в маленькому місті Южному на Одещині, яке народилося з будівництвом заводу. Тож поки уряд шукає шляхи вирішення питання, українські спеціалісти підіймають економіку Росії, Польщі та однієї з країн Африки. Історії людей та відеосюжет про це ви знайдете ось тут.

Скандал навколо «Укрзалізниці»

Що відбувається навколо «Укрзалізниці»? Чому через це підприємство виник публічний конфлікт, в якому задіяні прем’єр-міністр, міністр інфраструктури, голова правління «Укрзалізниці»? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода».

Скасування санкцій «розглядається»

Старший радник Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила, що можливість скасування санкцій проти Росії «розглядається». Заява збурила ЗМІ, реагувати на неї почали й американські політики. Втім, чи справді все йде до скасування санкцій стане зрозуміліше після першої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним у суботу, 28 січня.

А от у неділю, 29 січня, о 13:30 на Лук’янівському кладовищі відбудеться перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся і його дружини. Також в цей день Україна відзначатиме День пам’яті Героїв Крут.

На завершення три заголовки:

– Сепаратистські сайти повідомили про смерть колишнього голови угруповання «ЛНР» Валерія Болотова

– СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну меру Перемишля

– А Державна дума Росії остаточно ухвалила закон про декриміналізацію сімейних побоїв. Яка ж ситуація з домашнім насильством в Україні, можна дізнатись у статті «Насильство в родині: Україна не знайшла ефективної протиотрути?»

Бережіть та любіть рідних!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам приємних вихідних