«Ще надто рано говорити про санкції», – заявив президент США Дональд Трамп 27 січня під час прес-конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. При цьому Трамп наголосив, що він не відмовляється від наміру нормалізувати відносини з Москвою. Зустріч Дональда Трампа з Терезою Мей стала першою його зустріччю з іноземним лідером після інавгурації. Раніше у п’ятницю старший радник президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила, що скасування санкцій проти Росії «розглядається». (Відео АР)