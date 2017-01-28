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28 січня 2017, Київ 04:08
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Говорити про скасування санкцій проти Росії надто рано – Трамп (відео)

Говорити про скасування санкцій проти Росії надто рано – Трамп (відео)
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«Ще надто рано говорити про санкції», – заявив президент США Дональд Трамп 27 січня під час прес-конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. При цьому Трамп наголосив, що він не відмовляється від наміру нормалізувати відносини з Москвою. Зустріч Дональда Трампа з Терезою Мей стала першою його зустріччю з іноземним лідером після інавгурації. Раніше у п’ятницю старший радник президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила, що скасування санкцій проти Росії «розглядається». (Відео АР)

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